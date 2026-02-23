Más de 200 personas se unen en un flashmob para impulsar la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura

Alrededor de 200 personas de edades comprendidas entre los entre 2 y 96 años se han reunido este domingo en un flashmob coreográfico, organizado por Cáceres 2031 y bajo el título 'Europa se mueve en Cáceres / Cáceres moves Europe' para impulsar la candidatura de la urbe a Capital Europea de la Cultura.

La acción se ha llevado a cabo este domingo en la Plaza Mayor de la capital cacereña, consolidando el proyecto como un espacio de implicación ciudadana real en el camino hacia la Capital Europea de la Cultura, ha informado la organización en nota de prensa.

Esta iniciativa ha integrado en una misma propuesta artística a jóvenes, alumnado de centros educativos, integrantes de colectivos sociales y personas mayores, reforzando el carácter comunitario, intergeneracional y transversal de la candidatura.

El elenco ha estado formado por 84 integrantes de la Escuela del Conservatorio de Danza de Cáceres, 54 estudiantes de centros educativos confirmados y alrededor de 90 personas procedentes de colectivos de mayores y programas de actividad física, superando en conjunto las 220 personas participantes.

La coreografía se ha desarrollado sobre la canción "Extremadura", interpretada en directo por la cantante Shara Pablos, Embajadora de Cáceres 2031, quien ha cedido los derechos de uso del tema para esta acción vinculada al proyecto. Para la ocasión se preparó una versión remix adaptada que facilitó la dinámica coreográfica y la participación colectiva.

El flashmob, también vinculado con la designación de Cáceres como Ciudad Europea del Deporte en este 2026, ha culminado con una formación humana que ha recreado la silueta de la Torre de Bujaco, símbolo presente en la identidad visual de la candidatura.