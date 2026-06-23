Más de 11.000 jóvenes de Extremadura nacidos en 2008 pueden solicitar ya el Bono Cultural Joven 2026 de 400 euros

Más de 11.000 jóvenes de Extremadura nacidos en 2008 pueden solicitar ya el Bono Cultural Joven 2026 dotado con 400 euros.

A partir de este año el Bono Cultural Joven podrá ser utilizado también para la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística o cursos culturales

Las personas que este año hayan cumplido o cumplan 18 años pueden solicitarlo en la web https://bonoculturajoven.gob.es/ hasta el 31 de octubre

El Ministerio de Cultura colaborará con entidades del tercer sector para que el Bono sea más accesible y llegue a los sectores de población más vulnerables

Desde la fecha de concesión, se podrá hacer uso del Bono Cultural Joven durante todo un año en las entidades adheridas al programa, cerca de 4.000 en toda España, 87 de ellas en Extremadura