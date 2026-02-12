Al Maridi abrirá la final del Concurso de Murgas del Carnaval de Badajoz 2026 este viernes

COMBA

Al Maridi abrirá el próximo viernes, día 13, la final del Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba), seguidos de Marwan Chilliqui, Los Water Closet, Valentín, entrenador infantil, Gitano y de Badajó y Los Camballotas.

Tras las preliminares celebradas del 3 al 6 de febrero en el Teatro López de Ayala con 21 agrupaciones, y las semifinales del 9 al 10 con doce, ya se conocen las seis agrupaciones finalistas, cuyo orden de actuación se ha sorteado este miércoles, cuando también se han puesto a la venta las entradas.

La noche arrancará con 'Al Maridi' como constructores de la Alcazaba y continuará con 'Marwan Chilliqui' caracterizados de zombis, 'Los Water Closet' y su cuadrilla de costaleros bajo un particular paso de Semana Santa y 'Valentín, entrenador infantil', de entrenadores, para concluir con 'Gitano y de Badahó' (A contragolpe) como Porrina de Badajoz y 'Los Camballotas' de médicos.

La final del Comba 2026 se celebrará el viernes a las 22,30 en el Teatro López de Ayala. Antes, a las 20,30, está previsto el pregón inaugural del Carnaval de Badajoz, en esta ocasión a cargo de Sanguijuelas del Guadiana desde el balcón del palacio municipal en la Plaza de España, y a partir de las 16,00 el Desfile de comparsas infantiles entre la avenida de Europa y la Plaza de Minayo.

Las puntuaciones de las murgas no clasificadas son 'Yo no salgo' 1514.25, 'Los rayanos' 1483.25, 'De turuta madre' 1469.25, 'Los chungos' 1448.25, 'Los mirinda' 1405 y 'Las chimixurris' 1399.75, según indica el Carnaval de Badajoz en su página oficial.

