María Félix Tena defiende la independencia judicial: "la única obligación del juez es aplicar la ley"

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, ha defendido la independencia judicial y ha aseverado que "cuando se pretende buscar una justificación o explicación a una resolución o actuación judicial distinta de la estrictamente jurídica, se está equivocando a la ciudadanía, y a quien se está atacando, es al estado de derecho, columna vertebral de nuestro país y de nuestra convivencia".

En este sentido, ha incidido en que la identidad del juez "no es relevante" y que "sea quién sea el juez o la jueza tiene una sola obligación, aplicar la ley". "Una obligación que ha asumido con el ciudadano y con la sociedad", ha incidido este lunes en el discurso que ha pronunciado durante el transcurso de la Apertura del Año Judicial 2026/2027, en un acto que ha tenido lugar en la sede del Alto Tribunal extremeño, en Cáceres.

Tena Aragón, ha manifestado que el curso judicial que se cierra "no ha sido fácil", y no lo ha sido, ha dicho, "especialmente en nuestra comunidad a pesar de mantener unas magníficas relaciones institucionales presididas por el respeto y consideración mutua y recíproca". En este sentido, ha subrayado que "los errores y las equivocaciones que pueda tener un juez se solventan a través de los recursos, recursos en derecho, con fundamentos jurídicos y que resuelve un tribunal colegiado y queda solventado".

"Los jueces no hacemos declaraciones públicas de los procedimientos que tramitamos y conocemos. La identidad personal o profesional de quienes intervienen en cualquier condición en un procedimiento, no necesariamente es relevante, para los jueces, desde luego, no lo es. Ese es el principio de igualdad ante la ley que estoicamente defendemos y aplicamos", ha reiterado.

Tena ha incidido en que la carrera judicial española goza de una formación y prestigio internacional como miembro de un estado de derecho, y ha añadido que "nuestro ordenamiento jurídico es uno, sino el más garantista, de la Unión Europea" porque "todas las resoluciones penales son recurribles" y "las resoluciones y los procedimientos terminan siendo vistos y revisados por varios órganos judiciales, muchos de ellos compuestos por varios magistrados".

"La ciudadanía, la sociedad es a la única a la que nos debemos y frente a la que tenemos que rendir cuentas de nuestro trabajo: impartir justicia frente a todos con la sola sujeción a la ley", ha dicho.

Unas palabras que Tena ha pronunciado ante las autoridades que han asistido a la Apertura del Año Judicial como el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, o miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la judicatura extremeña, como la magistrada Beatriz Biedma, instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez, entre otros.