La Marcha Rosa de Cáceres reunirá el 18 de octubre a unas 5.000 personas en apoyo a las mujeres con cáncer de mama

Cáceres celebrará una nueva edición de la Marcha Rosa, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer (AEEC), el próximo domingo 18 de octubre en una actividad en la que se espera la participación de unas 5.000 personas a favor de las mujeres con cáncer de mama y para apoyar la investigación sobre estos tumores malignos.

Este año como novedad se recupera el recorrido de su primera edición, con salida y llegada en el Paseo de Cánovas, de manera que el centro de la ciudad vuelve a ser el punto de partida y de meta de una cita que se celebra desde 2018 y que recorre 5 kilómetros de diversas calles y avenidas. En otras ediciones la meta se había situado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

La salida será a las 11,00 horas desde la zona de los números pares de la avenida de España para enfilar la avenida de Hernán Cortés hasta llegar a la plaza de toros, donde se girará para volver por la avenida Hernán Cortés y subir hasta la plaza de América. El circuito continuará por la avenida de Alemania hasta la rotonda de Renfe y después se volverá por la misma vía hasta la avenida de Antonio Hurtado para regresar hasta la avenida de España donde estará la meta.

La Marcha Rosa incluye dos modalidades, una que es andando a modo de ruta urbana, no competitiva y de carácter familiar, y la Carrera de la Mujer en la que compiten deportistas. Al finalizar habrá actividades para todos los participantes como una batucada, zumba y entretenmiento para los más pequeños.

Las inscripciones siguen abiertas y se pueden hacer online en marcharosa.com, en la Asociación Española Contra el Cáncer (Calle Lima 8) en horario comercial, en Pelayo Sports, en el punto de venta en el Paseo de Cánovas de lunes a viernes, de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas, y desde el lunes en el Centro Comercial Ruta de la Plata.

Los dorsales para la Marcha Rosa y la Carrera de la Mujer cuestan 7 euros e incluyen camiseta conmemorativa, y en la modalidad infantil son 3 euros sin camiseta.

La Marcha Rosa de Cáceres ha sido presentada este jueves por parte de la concejala de Servicios Sociales, Jacobi Ceballos; el presidente de la AECC de Cáceres, Pedro Pastor; el director de la Fundación Jóvenes y Deporte, José Alberto Cacho y en representación de Pebetero Servicios y Formación, Organizadores de la Marcha, Daniel Floriano, que han animado a los cacereños y cacereñas a asistir a esta cita con el deporte y la solidaridad.

Ceballos ha destacado que las calles de Cáceres se llenarán de solidaridad y de compromiso "porque si hay algo que caracteriza a esta marcha es la enorme capacidad que tiene Cáceres para responder cuando se trata de ayudar a los demás".

"Son miles los cacereños y cacereñas que salen a la calle, que participan, que se ponen la camiseta rosa y que convierten una jornada deportiva en algo mucho más importante: en una muestra colectiva de solidaridad y de apoyo a las mujeres que están afrontando un cáncer de mama y a sus familias. Y este año, sin duda, volveremos a comprobarlo", ha indicado.

La responsables municipal de las políticas sociales ha recalcado que la Marcha Rosa es ya mucho más que una actividad lúdico-deportiva, ya que es una cita que reúne a familias, a deportistas, a asociaciones, a colectivos y a personas de todas las edades alrededor de una misma causa. "Una causa que tiene que ver con la prevención, con la detección precoz, con la investigación y con el acompañamiento a quienes padecen esta enfermedad", ha aseverado.

En su intervención, ha valorado el trabajo que realiza la Asociación Española Contra el Cáncer, "porque detrás de cada dorsal hay mucho más que una inscripción. Hay acompañamiento, atención psicológica, apoyo social a pacientes y familiares y también investigación. Por eso, como recoge la propia organización, cada inscripción se convierte en ayuda real".

Ceballos también ha agradecido a Pebetero, como entidad organizadora e impulsora de esta iniciativa, "su compromiso para que siga creciendo año tras año", así como su colaboración a todas las empresas, entidades y personas que hacen posible esta convocatoria y a la Junta de Extremadura, la Fundación Jóvenes y Deporte y todos los colaboradores.

"Hacemos un llamamiento a todos los cacereños y cacereñas para que participen, para que volvamos a hacer de esta jornada una auténtica fiesta de la solidaridad, y para que salgamos a la calle y volver a hacer visible que Cáceres lucha contra el cáncer; y que nuestra ciudad, cuando se trata de solidaridad, siempre está a la altura", ha aseverado Ceballos.