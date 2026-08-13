El Mapa de índice de Riesgo de Incendio Forestal deje este jueves riesgo muy alto en Extremadura, será extremo en la cornisa Norte

Para este jueves 13 de agosto, el mapa de índice de riesgo forestal en Extremadura, nos deja la cornisa norte de la comunidad, en las comarcas de Sierra de Gata, Hurdes, Vera y Jerte, numerosos municipios que presentarán este jueves riesgo extremo de incendio, siendo muy alto, o en menor medida alto, en la gran mayoría del territorio. Mañana viernes, el riesgo extremo se extenderá por el norte y ocupará ya gran parte del centro del territorio regional, así como algunos puntos del suroeste. A partir del sábado mejora la situación.