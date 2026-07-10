Manuel Naharro participa en la jornada de Coprepa sobre inteligencia artificial aplicada a la actividad parlamentaria

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha participado este jueves en Madrid en la jornada 'La Inteligencia Artificial en los Parlamentos: agilidad, transparencia y modernización', organizada por la Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos (Coprepa) y celebrada en la sede del Senado.

La presencia de Manuel Naharro en esta jornada se enmarca en el "compromiso" de la Asamblea de Extremadura con la cooperación institucional entre las cámaras legislativas autonómicas, y con el impulso de iniciativas que contribuyan a la modernización de la actividad parlamentaria, reforzando "la transparencia, la eficiencia y la calidad del servicio público", explica la Cámara autonómica en nota de prensa.

El encuentro ha reunido a las Presidencias y Secretarías Generales de las cámaras legislativas autonómicas para analizar las oportunidades y los retos que plantea la incorporación de la inteligencia artificial en la actividad parlamentaria, así como su impacto en la mejora de la gestión institucional y en el servicio que los Parlamentos prestan a la ciudadanía.

La jornada ha estado presidida por la presidenta de Coprepa y de la Asamblea Regional de Murcia, Visitación Martínez, junto al presidente del Senado, Pedro Rollán.

Durante la inauguración, Martínez ha destacado que la inteligencia artificial constituye "una realidad presente" que puede convertirse en una herramienta decisiva para avanzar hacia Parlamentos más ágiles, más transparentes y más modernos".

Por su parte, Pedro Rollán ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el Senado en esta materia, subrayando que la Cámara Alta ha sido el primer Parlamento español en aprobar unas directrices para regular el uso de la inteligencia artificial en su actividad parlamentaria.

Durante la sesión técnica, los asistentes han conocido las principales aplicaciones que ya se están implantando en distintos Parlamentos, especialmente en ámbitos como la gestión documental, el análisis de información, la digitalización de fondos y el tratamiento del conocimiento parlamentario, así como los mecanismos de gobernanza y supervisión necesarios para garantizar un uso responsable de estas tecnologías.