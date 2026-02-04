Manos Unidas Mérida-Badajoz financiará proyectos en República Democrática del Congo y Ecuador con su campaña de 2026

Manos Unidas de Mérida-Badajoz ha presentado este martes su campaña anual bajo el lema 'Declara la guerra al hambre' y en la que el dinero recaudado este año se quiere destinar para financiar dos proyectos en la República Democrática del Congo y en Ecuador.

En concreto, uno consiste en la mejora de la educación infantil en la Escuela San Gabriel en Mombelen, en la República Democrática del Congo, por un valor de 34.990 euros, y el otro en el acceso al agua en comunidades rurales de Loja, en Ecuador, por un valor de 93.023 euros. Si se recauda más dinero se destinará a otros proyectos que financia Manos Unidas que, en la última campaña en la archidiócesis, recaudó 620.000 euros.

La delegada episcopal y presidenta de Manos Unidas Mérida-Badajoz, María Jesús Alfaro; el consiliario diocesano de Manos Unidas, José Antonio Salguero, y la integrante de Cooperación Internacional de Proyectos de Manos Unidas, Rosa Serrano, han presentado la nueva campaña para este año, que recuerda el lema fundacional de 1955 "declaramos la guerra al hambre".

María Jesús Alfaro ha apuntado que más de 455 millones de personas, muchas de ellas, niños, viven en la pobreza. Para esta ONG católica, ha destacado, uno de sus principales objetivos es educar en la paz, pues "combatir el hambre y la pobreza es prevenir conflictos y construir paz".

Sobre esta 67º campaña y el lema de este año, 'Declara la guerra el hambre', ha querido hablar sobre paz y desarrollo, dándole a este último el sentido de la primera y ante lo que considera que la paz no empieza cuando "callan las armas", sino que se construye "mucho antes" cuando se garantiza una vida "digna" o se erradica la pobreza, el hambre y la desigualdad.

Los datos de los que disponen, ha lamentado, muestran un panorama "preocupante" sobre la violencia en general y su vinculación con la pobreza en particular, tras lo que ha detallado que se calcula que, a nivel mundial, 1.100 millones de personas, más de la mitad de ellas niños, viven en pobreza multidimensional aguda, mientras que casi el 40 por ciento de ellas residen en países con guerras, fragilidad o bajos niveles de paz. Así, la tasa de pobreza en países afectados por la guerra es del 34,8 por ciento, frente al 10,9 por ciento en aquellos sin conflictos armados.

"En un mundo marcado por la lógica de la guerra, resulta urgente devolver al discurso de paz su potencial de transformación social", a la par que ha incidido en que, para Manos Unidas, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz y por eso hablar de esta última significa "construir un desarrollo inclusivo y sostenible que ponga fin a lacras como el hambre, la pobreza, la inmigración forzosa o la explotación laboral".