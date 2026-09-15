El Magic Extremadura recibe la Medalla de Bronce al mérito social por su programa de ajedrez en centros penitenciarios

El Ministerio del Interior ha otorgado al Club Magic Extremadura la Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario por "su especial dedicación y por la realización de importantes servicios en el ámbito penitenciario".

El galardón será entregado el próximo 24 de septiembre en Cáceres, dentro de los actos oficiales con motivo de la conmemoración de la festividad de Nuestra Señora de la Merced, Patrona de Instituciones Penitenciarias.

La trayectoria del club extremeño dentro del ámbito penitenciario se remonta a 2009, cuando inició como experiencia piloto el programa 'Nuestro ajedrez reinserta' en los centros penitenciarios de Cáceres y Badajoz con el apoyo de la Fundación Jóvenes y Deporte.

Desde entonces, y en vistas del éxito y de la aceptación del programa -que permitió en la temprana fecha de 2012 a la Fundación conseguir otra Medalla-, se ha renovado cada año hasta cumplir en 2026 diecisiete años ininterrumpidos de ejecución, y en el que han participado hasta el momento cerca de quinientas personas privadas de libertad.

Paralelamente a ello, el Club de Ajedrez Magic ha realizado otras numerosas iniciativas inclusivas en este ámbito, según indica en una nota de prensa.

El club, que siempre recalca el "total apoyo de responsables y funcionarios" de ambos centros penitenciarios, centra su trabajo en la promoción de hábitos y conductas tendentes a la reinserción social, utilizando para ello el ajedrez en el sentido más estricto del término, el pensamiento estratégico del ajedrez transferido ya a una esfera personal y laboral, y el entrenamiento cognitivo a través de su Método ECAM.