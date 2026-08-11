Lydia Bosch revisita en el Teatro Romano de Mérida el mito de Fedra sobre la culpa y las segundas oportunidades

Lydia Bosch regresa a los escenarios teatrales tras 37 años de ausencia para protagonizar en el Festival de Mérida 'Fedra, en los infiernos', en la que se aborda la culpa, las pasiones y la segundas oportunidades.

La obra, que se podrá ver en el Teatro Romano del 12 al 16 de agosto, está escrita y dirigida por José María del Castillo e interpretada, además de por Bosch, por Julio Peña, Alejandro Albarracín, Marta Calvó, Antonio Albella, Eva Diago y Yaiza Marcos.

El personaje de Fedra volverá al escenario emeritense tras nueve años sin ser representado y, en esta ocasión, se darán cita sobre las tablas un grupo de 16 personas "dejándose la piel", como ha asegurado José María del Castillo.

El próximo estreno del Festival de Mérida ha sido presentado este lunes en rueda de prensa por el elenco de la obra, el director del certamen, Jesús Cimarro; el secretario general de Cultura, José Luis Gil Soto y el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mérida, Julio César Fuster.

REVISIÓN DEL MITO

El autor y director de 'Fedra, en los infiernos', José María del Castillo, ha explicado que ha escrito esta Fedra para Lydia Bosch aunque en el escenario van a ser 16 personas "dejándose la piel en esta obra" que habla sobre la culpa, los prejuicios sociales y las expectativas que se tiene sobre los demás y que no permiten ser libres.

"Creo que es muy importante en el momento en el que estamos poder reivindicar el derecho a ser uno mismo sin tener que cubrir las expectativas que los demás ponen sobre nosotros", ha subrayado, además de incidir en la necesidad de quitarse la losa de la culpa.

Por su parte Lydia Bosch, que se ha mostrado muy emocionada durante toda su intervención ante los medios, ha señalado que con su participación en 'Fedra, en los infiernos' los "sueños se cumplen" y que Fedra la ha elegido a ella en el momento en el que se ha visto "capacitada para sostenerlo".

También ha valorado el equipo participante en esta coproducción del Festival de Mérida, La Raíz Producciones y Coribante Producciones, que es una familia que le ha ayudado a hacer el personaje, uno de los "más maravillosos del teatro clásico".

Asimismo, Julio Peña, que da vida a Hipólito, el hijastro de Fedra, ha incidido en el mensaje que deja esta obra de intentar dejar la culpa atrás y "respirar y seguir para adelante", además de señalar que se subirá al Teatro Romano de Mérida con un "respeto absoluto", ya que es "una maravilla" y un "regalo de la vida".

El actor Alejando Albarracín, que interpreta a Teseo, marido de Fedra, ha considerado que su regreso al Festival de Mérida es una "segunda oportunidad" a la que acude con "menos miedos" y "más ganas".

También, ha intervenido Marta Calvó, Antonio Albella y Eva Diago, que interpretan a las moiras, quienes han coincidido en mostrar su emoción por participar en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Finalmente, Yaiza Marcos, que interpreta a Aricia, la única superviviente de la familia rival de Teseo, ha confesado sentirse muy feliz por poder actuar en el Teatro Romano de Mérida, que es "sueño de cualquier actor y cualquier actriz".

FEDRA COMO UNO DE LOS PERSONAJES CLÁSICOS MÁS IMPORTANTES

El director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, ha puesto en valor que Fedra es uno de los personajes más importantes de la cultura clásica y que, a pesar de ello, no se ha representado en exceso en el certamen.

Por ello, ha deseado que el público disfrute de esta tragedia después de las comedias de las últimas semanas y de un personaje que aborda sus pasiones y contradicciones.

Cimarro también ha mostrado su satisfacción por el hecho de que el anterior espectáculo 'Cómicos de Roma' haya reunido un total de 16.411 espectadores en sus cinco representaciones con lleno absoluto.

Por su parte, el secretario general de Cultura, José Luis Gil Soto, se ha referido a que en esta obra Fedra se sitúa en los infiernos y se le da la oportunidad de volver atrás y someterse de nuevo al destino.

Gil Soto ha deseado a la compañía "toda la suerte del mundo" y ha invitado a los espectadores a enfrentarse a esta nueva versión y a la pregunta de qué harían si tuviesen una segunda oportunidad o si pudieran volver atrás.

Finalmente, el portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Mérida, Julio César Fuster, ha subrayado que esta obra "es mucho más que una tragedia clásica", puesto que constituye una reflexión sobre las pasiones humanas, la culpa, los juicios morales y la capacidad o no para perdonar.

También ha planteado que la obra tiene una "trascendencia de género", ya que entiende que a las mujeres "se les culpa más que a los hombres" y, aunque en la actualidad no se cuenta con las moiras a la hora de conceder una segunda oportunidad, se tiene a las redes sociales y los juicios de valor permanente sobre los actos que se hacen.