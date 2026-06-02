Luz verde para el proyecto fotovoltaico Ahigal-Cerezo en Cáceres, con 137 MW de potencia instalada

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha otorgado la autorización administrativa previa para el proyecto del parque solar fotovoltaico Ahigal-Cerezo, de 137 megavatios (MW) de potencia instalada, y para una parte de su infraestructura de evacuación, en la provincia de Cáceres.

La resolución, firmada por la Dirección General de Política Energética y Minas y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), autoriza el proyecto promovido por Proyecto Fotovoltaico Ahigal-Cerezo, SLU, que se ubicará en los términos municipales de Ahigal, Cerezo, Santa Cruz de Paniagua y Pozuelo de Zarzón.

La planta contará con una potencia instalada de 137 MW, una potencia pico de módulos de 188,67 MW y una capacidad de acceso a la red de 125 MW, según recoge la resolución.

El proyecto obtuvo una declaración de impacto ambiental favorable mediante resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de 30 de diciembre de 2025, aunque deberá cumplir diversas medidas preventivas, correctoras y compensatorias relacionadas con la protección ambiental y la conservación de la fauna y los hábitats afectados.

Entre otras condiciones, el promotor deberá desarrollar un programa de gestión agroambiental orientado a la conservación de aves esteparias, habilitar corredores para la fauna mediante vallados específicos y adoptar medidas de compensación sobre superficies de dehesa afectadas por la instalación.

La autorización otorgada comprende la planta fotovoltaica, una línea subterránea de media tensión de 33 kilovoltios, la subestación eléctrica Ahigal-Cerezo 400/33 kV y una línea aérea de evacuación de 400 kV de 14,34 kilómetros de longitud hasta la subestación colectora Promotores Zarzón.

No obstante, la resolución precisa que la autorización administrativa de construcción aún no ha sido concedida, por lo que las obras no podrán iniciarse hasta que el promotor cumpla los requisitos exigidos, entre ellos la adaptación definitiva del proyecto a las condiciones impuestas en la declaración de impacto ambiental y la obtención de los informes pendientes.