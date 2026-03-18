Luz verde a expropiaciones para obras de emergencia en cinco presas de Badajoz

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes autorizar al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a declarar la urgente ocupación de bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de implantación del plan de emergencia en cinco presas de la provincia de Badajoz.

Según la reseña del Consejo de Ministros se refiera a las presas de Villar del Rey, Tentudía, Los Canchales, Montijo y Los Molinos.

El Consejo de Ministros también ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 5.293.762,88 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para atender daños en varias CCAA, entre ellas Extremadura, provocados por inclemencias meteorológicas.

Además de Extremadura, las comunidades afectadas son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco, Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, Galicia, Illes Balears, Murcia y Ceuta.