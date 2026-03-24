Luar Na Lubre actuará en el Chíviri de Trujillo dentro de su gira 40 aniversario

El reconocido grupo Luar Na Lubre recalará con su gira del 40 aniversario en Trujillo el sábado 4 de abril en el marco de la XLI edición del Festival Folclórico del Chíviri, que se celebra en la monumental Plaza Mayor trujillana como antesala de la popular fiesta del Chíviri, de Interés Turístico de Extremadura.

El festival, consolidado como una de las citas culturales más destacadas de la Semana Santa extremeña, forma parte de la programación oficial de esta celebración tradicional.

La edición de este año contará con la actuación de Luar Na Lubre, grupo de reconocido prestigio internacional en el ámbito del folk, que llega a Trujillo dentro de su gira conmemorativa del 40 aniversario (1986-2026).

La actuación está prevista por la tarde, y permitirá a los asistentes disfrutar de "un concierto único de una formación que ha ofrecido más de 2.500 conciertos en más de 50 países", según expresan desde el Consistorio trujillano en un comunicado de prensa.

Con cuatro décadas de trayectoria, Luar Na Lubre se ha consolidado como referente de la música de raíz gallega, difundiendo tradición y modernidad a través de su repertorio.

Su participación en el festival "refuerza la proyección internacional del evento y pone en valor la importancia de la música folclórica" dentro de las celebraciones tradicionales de Trujillo.

El Ayuntamiento de Trujillo subraya que esta iniciativa busca "combinar tradición, cultura y turismo", al ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia que une la riqueza musical con las raíces de la ciudad.

La cita invita a todos a participar en un fin de semana cargado de actividades que destacan por su valor patrimonial y cultural.

Con este festival, Trujillo continúa consolidando la Fiesta del Chíviri como "uno de los referentes de la Semana Santa extremeña, reforzando su atractivo turístico y cultural y convirtiéndose en punto de encuentro para amantes de la música folclórica y la tradición popular".