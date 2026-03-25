La localidad cacereña de Torrecilla de los Ángeles ultima La Pasión de Cristo del Jueves Santo con más de 150 actores

La localidad cacereña de Torrecilla de los Ángeles volverá a revivir el Jueves Santo, a partir de las 22,00 horas, una nueva edición de la recreación de La Pasión de Cristo que congrega a 150 actores, todos ellos vecinos del municipio serragatino, y miles de personas que asisten para contemplar la recreación de las últimas horas de la vida de Jesucristo.

Se trata de una tradición que se inició en 1987 y que solo se ha suspendido por la pandemia. La escenografía recorre durante dos horas las calles y plazas del municipio, e incluye escenas de gran realismo como la última cena, el proceso ante Poncio Pilato y la crucifixión de Cristo.

"La colaboración e implicación de todos los vecinos es la clave en la Pasión Viviente de Torrecilla de los Ángeles, porque son ellos quienes lo hacen posible año tras año", ha dicho la diputada provincial María Toscano, que ha acompañado a la alcaldesa del municipio, Vanesa Gómez; el presidente de la Asociación Amigos de la Pasión, Rodrigo Martín, y el director artístico de la obra, José Luis Bravo, en la presentación del evento este martes en Cáceres.

Toscano ha explicado en la rueda de prensa que la participación ciudadana convierte la representación en algo más que un acto teatral, ya que "refuerza la unidad de un pueblo, mantiene viva la tradición y hace que la celebración sea muy especial".

La alcaldesa ha explicado que el pueblo "se convierte en un escenario al aire libre" en el que se representa esta obra impulsada por la Asociación Amigos de la Pasión, cuyo presidente, Rodrigo Martín, ha agradecido el apoyo de todo el pueblo y de las instituciones para seguir manteniendo esta tradición que cuenta con relevo generacional a lo largo de sus casi cuarenta ediciones. "Sin su apoyo no podríamos realizar esta obra", ha resaltado.

El director artístico de la obra, José Luis Bravo, que ha estado al frente en todas las ediciones ha recordado que esta Pasión de Torrecilla nació de un grupo de teatro que había en la localidad que se llamaba 'Los Ángeles', que decidió dar un paso "por el amor al teatro" y apoyados por el párroco del pueblo, Andrés Pulido, ya fallecido.

Bravo ha señalado que el proyecto fue creciendo a lo largo de los años hasta convertirse en "una catequesis al aire libre" con escenas que describen en Evangelio según San Juan. Así, se pueden ver cuatro grandes escenarios como la Plaza de España, la puerta de la Iglesia, un huerto de olivos y la explanada de la cooperativa, que se convierten en el lugar de la última cena, el palacio de Pilato o Caifás, el huerto donde rezó Jesús o el monte de la crucifixión.

Hay escenas con gran participación actoral porque el pueblo llano llega con sus antorchas dirigidos por Judas Iscariote y tras la condena a muerte de Jesús, se inicia el Vía Crucis con los soldados romanos a caballo delante de la gente. En la primera caída entra en escena María, después María Magdalena y el cirineo, no falta Judas ahorcado en un olivo, y tras la crucifixión, se produce la escena de María recibiendo a su hijo muerto.

En total, de las 150 participantes en la representación unos 15 actores tienen frases y algunos de ellos llevan años interpretando su personaje, aunque otros han sido sustituidos por diferentes causas.

"Todo el que va repite y son muchos los que se acercan a Torrecilla para ver esta obra que, insisto que es una catequesis al aire libre", ha concluido Bravo.