La licitación pública en Extremadura baja un 63,4% hasta agosto, el mayor descenso del país

La licitación pública en Extremadura ha bajado un 63,4 por ciento hasta agosto, el mayor descenso del país, según las últimas estadísticas de la Asociación de Empresas Concesionarias y Constructoras de Infraestructuras (Seopan).

Por su parte, la licitación pública de todas las administraciones del Estado ha aumentado un 26,2 por ciento en los primeros ocho meses de 2026, hasta los 26.237 millones de euros.

Las entidades locales, incluyendo ayuntamientos y diputaciones, han sido las que más han contribuido al alza, tras avanzar un 50 por ciento en este periodo, hasta los 11.611 millones de euros, aunque la administración general del Estado también las ha incrementado un 18,3 por ciento, hasta los 7.674 millones de euros.

Detrás de esta última subida está el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que ha aumentado las licitaciones un 20,4 por ciento, hasta los 4.810 millones de euros, gracias al alza del 448 por ciento en los aeropuertos de Aena, con 1.362 millones de euros; del 124 por ciento en las carreteras, con otros 572 millones; y del 110 por ciento en las autopistas rescatadas que gestiona la SEITT, con 46 millones.

En contraste, la red ferroviaria de Adif las ha reducido un 29 por ciento, hasta los 1.943 millones de euros, y los puertos también han retrocedido un 1,4 por ciento en sus licitaciones, hasta los 523 millones de euros.

Respecto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las ha aumentado un 19 por ciento, hasta los 571 millones de euros, destacando el alza del 1.425 por ciento de la Dirección General del Agua, frente al descenso del 80 por ciento en la dirección de Sostenibilidad de la Costa y el Mar o del 13 por ciento en las confederaciones hidrográficas.

En cuanto a las comunidades autónomas, han quedado rezagadas respecto a los ayuntamientos y el Estado, aunque también han avanzado un 6,2 por ciento, tras licitar contratos por un importe total de 6.952 millones de euros.

Castilla-La Mancha ha sido la que más las ha aumentado, con un incremento del 102,5 por ciento, seguida de Galicia (+85,1%), Cataluña (+78,9%), Aragón (+73,6%), la Comunidad de Madrid (+51,5%), La Rioja (+1,1%) y las Islas Canarias (+7,3%).

Por el contrario, la comunidad que más ha reducido sus licitaciones ha sido Extremadura (-63,4%), seguida de Andalucía (-54,8%), Cantabria (-33,0%), Navarra (-30,4%), País Vasco (-24,3%), Asturias (-17%), la Comunidad Valenciana (-14,5%), Castilla y León (-9,2%), Murcia (-9,2%), Islas Baleares (-8,4%).