La licitación pública baja un 34,4% en el primer semestre en Extremadura y alcanza los 82 millones

La licitación pública ha bajado un 34,4 por ciento en el primer semestre en Extremadura y ha alcanzado los 82 millones, según las últimas estadísticas de la Asociación de Empresas Concesionarias y Constructoras de Infraestructuras (Seopan).

En el conjunto estatal, la licitación pública de todas las administraciones del Estado ha aumentado un 14,2 por ciento en los primeros seis meses de 2026, hasta los 17.953 millones de euros.

Las entidades locales, incluyendo ayuntamientos y diputaciones, han sido las que más han contribuido al alza, tras avanzar un 50 por ciento en este periodo, hasta los 8.400 millones de euros, mientras que las comunidades autónomas han retrocedido un 16,3 por ciento, hasta los 4.200 millones de euros.