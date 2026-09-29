Laureano León destaca el papel del Clúster del Turismo para consolidar el crecimiento y la competitividad del sector turístico extremeño

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha inaugurado este lunes en Llerena el Encuentro Anual del Clúster del Turismo de Extremadura, donde ha agradecido el compromiso de empresarios y profesionales del sector y ha defendido la colaboración entre la Administración y el tejido turístico como elemento clave para seguir fortaleciendo uno de los principales motores económicos de la región.

Durante su intervención, León ha asegurado que Extremadura atraviesa "un gran momento turístico", respaldado por los más de dos millones de viajeros y los cuatro millones de pernoctaciones registrados, aunque ha insistido en que estos resultados deben servir de estímulo para seguir creciendo y afrontar retos como la desestacionalización, el aumento de la estancia media y la mejora de la rentabilidad del destino.

Asimismo, ha destacado la importancia de construir una oferta turística basada en experiencias auténticas y diferenciales, apoyada en la innovación, la digitalización y la colaboración público-privada. En este sentido, ha subrayado que la Junta de Extremadura trabaja junto al sector para desarrollar nuevas estrategias vinculadas al turismo de naturaleza, deportivo, religioso y astronómico, con el objetivo de hacer de Extremadura un destino cada vez más atractivo y competitivo.

El consejero también ha puesto en valor la labor del Clúster del Turismo de Extremadura como interlocutor del sector y como espacio de reflexión y generación de propuestas. "Un gobierno que escucha es un gobierno que no está de espaldas a la sociedad", ha señalado, reafirmando el compromiso de la Junta con la participación activa de empresarios y profesionales en el diseño de las políticas turísticas de la región.

Finalmente, León ha animado al sector a seguir apostando por la innovación, la profesionalización y la calidad para consolidar un modelo turístico sostenible y rentable que contribuya al desarrollo económico y social de Extremadura.