Los lanzamientos bajan un 59,2% en primer trimestre en Extremadura y los concursos de acreedores, un 17% según el CGPJ

Los juzgados de Extremadura practicaron un total de 31 lanzamientos en el primer trimestre de 2026, lo que supone un 59,2 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior.

De ellos, 18 lanzamientos fueron derivados del impago del alquiler, lo que supone un 66,7 por ciento menos con respecto a 2025, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias supusieron 10, un descenso del 41,2 por ciento, según se recoge en los datos publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial.

De acuerdo a estos datos, durante el primer trimestre del año se han presentado 133 ejecuciones hipotecarias en Extremadura, un 0,7 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior.

DESCENSO DEL NÚMERO DE CONCURSOS

Durante los tres primeros meses del año, los órganos judiciales extremeños registraron 205 concursos de acreedores, lo que supone 17,7 por ciento menos en tasa interanual.

Así, y respecto a los concursos de personas jurídicas, durante el primer trimestre de 2026 se presentaron 13, un 38,1 por ciento menos que hace un año, mientras que los presentados por personas naturales empresarios, fueron 11, un 57,7 por ciento menos.

Por su parte, los concursos presentados por personas naturales no empresarios alcazaron los 181 en el primer trimestre, un 10,4 por ciento menos en tasa interanual.

SUBEN LAS DEMANDAS POR DESPIDO

Cabe destacar además que en el primer trimestre de 2026 se han presentado 560 demandas por despido, un 32,8 % más que en el mismo trimestre de 2025.

Así, el número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social de Extremadura, en total 586, fue un 4,8 por ciento superior al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo a estos datos, los procedimientos monitorios presentados en el primer trimestre de 2026 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 4.397, lo que supone un descenso del 55,3 por ciento.

Cabe recordar que el procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.