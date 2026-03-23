JUSTICIA

-Los juzgados extremeños de Primera Instancia registran 52 lanzamientos en el cuarto trimestre, un 20% menos

El 53,8% de ellos fueron consecuencia de procedimientos relacionados con la ley de arrendamientos urbanos, el 23,1% se derivaron de ejecuciones hipotecarias y el 23,1% fueron debidos a otras causas.

Redacción

Extremadura |

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El número de lanzamientos practicados por los juzgados de Primera Instancia en Extremadura durante el cuarto trimestre de 2025 fue de 52, un 20,0% menos que en el mismo trimestre de 2024, ligeramente superior a la caída del 22,6% registrada en toda España.

El 53,8% de ellos fueron consecuencia de procedimientos relacionados con la ley de arrendamientos urbanos, el 23,1% se derivaron de ejecuciones hipotecarias y el 23,1% fueron debidos a otras causas.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias experimentaron un ascenso interanual del 71,4%, y los derivados de la ley de arrendamientos urbanos una disminución del 48,1% en relación con el cuarto trimestre de 2024.

El IEEX explica, a través de un comunicado, que además existen lanzamientos que son solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, pero advierte de que el hecho de sean solicitados "no supone" que estos servicios los hayan ejecutado. Avisa también de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales.

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