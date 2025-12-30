El juzgado decidirá si continúa la búsqueda del arma del crimen de la funcionaria de Badajoz

El juzgado pacense que instruye la causa del crimen de la funcionaria cuyo cuerpo sin vida fue hallado el pasado mes septiembre en su vivienda incendiada en Badajoz determinará si ordena un nuevo dispositivo de búsqueda del arma utilizada.

Así se ha pronunciado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, a preguntas de los medios por la búsqueda la pasada semana en el río Guadiana, a su paso por Badajoz, del arma utilizada en el asesinato.

De este modo, Quintana ha señalado que se están haciendo las indagaciones oportunas para tratar de ver si es posible encontrar el arma, al tiempo que ha precisado que es un "asunto judicializado".

"Así vaya determinando el juzgado, pues seguiremos trabajando. Se ha hecho un intento, hasta ahora no ha fructificado y los técnicos dirán a ver los siguientes pasos", ha apuntado.