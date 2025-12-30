CRIMEN

El juzgado decidirá si continúa la búsqueda del arma del crimen de la funcionaria de Badajoz

Se están haciendo las indagaciones oportunas para tratar de ver si es posible encontrar el arma, al tiempo que ha precisado que es un "asunto judicializado".

Redacción

Extremadura |

El juzgado decidirá si continúa la búsqueda del arma del crimen de la funcionaria de Badajoz
El juzgado decidirá si continúa la búsqueda del arma del crimen de la funcionaria de Badajoz | EP

El juzgado pacense que instruye la causa del crimen de la funcionaria cuyo cuerpo sin vida fue hallado el pasado mes septiembre en su vivienda incendiada en Badajoz determinará si ordena un nuevo dispositivo de búsqueda del arma utilizada.

Así se ha pronunciado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, a preguntas de los medios por la búsqueda la pasada semana en el río Guadiana, a su paso por Badajoz, del arma utilizada en el asesinato.

De este modo, Quintana ha señalado que se están haciendo las indagaciones oportunas para tratar de ver si es posible encontrar el arma, al tiempo que ha precisado que es un "asunto judicializado".

"Así vaya determinando el juzgado, pues seguiremos trabajando. Se ha hecho un intento, hasta ahora no ha fructificado y los técnicos dirán a ver los siguientes pasos", ha apuntado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer