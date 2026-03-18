La Junta valora que el dato de empleo turístico en Extremadura es el segundo mejor de febrero de la serie histórica

El sector turístico de Extremadura ha registrado en febrero un total de 28.027 afiliados a la Seguridad Social, 146 menos que en el mismo mes del año pasado, según las estadísticas publicadas este martes por Turespaña. A pesar del descenso del 0,5 por ciento, se trata del segundo mejor dato de un mes de febrero de toda la serie histórica, iniciada en 2010, solo superado por el de 2025 (28.173).

Del total de afiliados, 20.236 eran asalariados, el 0,3 por ciento menos, y 7.791 autónomos, una disminución del 1,1 por ciento.

En comparación con febrero de 2019, año previo a la pandemia, el turismo extremeño emplea a 3.214 personas más, lo que supone un crecimiento del 13 por ciento, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.