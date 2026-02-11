La Junta solicita al Gobierno de España medidas urgentes para restablecer las telecomunicaciones tras el temporal

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha trasladado al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública la situación que atraviesan numerosos municipios de la región como consecuencia de los recientes episodios de lluvias intensas y adversidades meteorológicas.

"Nuestra preocupación es máxima por los habitantes, empresas e instituciones de las poblaciones extremeñas que desde el jueves pasado no disponen de servicio de fibra y móvil", ha explicado el consejero que especifica que "desde que tuvimos conocimiento de las averías lo reclamamos al operador de telecomunicaciones que está tratando de solucionarlas".

Desde la Junta de Extremadura se ha trasladado la total disposición para colaborar de manera técnica y operativa en todas las actuaciones necesarias.

Las localidades afectadas son: Orellana la Vieja, Navalvillar de Pela, Zurbarán, Vegas Altas, Valdivia, Palazuelo, Orellana de la Sierra, Obando, Los Guadalperales, Gargáligas, Entrerríos, El Torviscal y Acedera.

ADOPCIÓN URGENTE Y PRIORITARIA DE MEDIDAS CONCRETAS

En la carta, remitida a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que es la competente en ese caso, se solicitan la adopción urgente y prioritaria de medidas concretas, entre las que se incluyen; la evaluación inmediata de los daños en las infraestructuras de telecomunicaciones en los municipios afectados y la coordinación urgente con los operadores para el restablecimiento provisional y definitivo de los servicios.

Asimismo se pide la activación de planes de contingencia y refuerzo, incluido el despliegue temporal de soluciones alternativas (como estaciones móviles de emergencia o comunicaciones vía satélite).

De igual forma, y a más largo plazo, se solicita un plan de actuación específico para zonas rurales vulnerables, que mejore sustancialmente la resiliencia de las infraestructuras ante fenómenos climáticos adversos, construyendo dobles rutas de fibra en todas las poblaciones de Extremadura por rutas distantes y diferenciadas.

La Junta confía en una respuesta rápida del Ministerio y en la implantación de medidas efectivas que garanticen unas telecomunicaciones dignas, seguras y resilientes para todos los extremeños.