La Junta refrenda su apoyo al sector cinegético, que mueve 400 millones, "llena" pueblos y "activa" la economía local

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones, Francisco Ramírez, ha refrendado este sábado el apoyo de la Junta de Extremadura al sector cinegético durante su discurso de inauguración del XI Día del Cazador que se celebra este sábado en Los Santos de Maimona.

"En nuestra comunidad autónoma, la caza mueve en torno a 400 millones de euros al año, llena pueblos muchos fines de semana y activa la economía local, lo que convierte al sector cinegético en una herramienta importante contra la despoblación", ha apuntado Ramírez en el acto.

El Día del Cazador incluye distintas propuestas culturales y de difusión de la práctica cinegética, desde exhibiciones, talleres, exposiciones o conferencias hasta música en directo. El programa cuenta con la colaboración del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (Cemart), adscrito a la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte.

Entre las actividades que el público podrá disfrutar este sábado figura una exhibición del tirador italiano Raniero Testa, el concurso de toque de caracola en categorías adulto e infantil o la celebración del Campeonato de Extremadura de podencos en recinto cerrado, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

En la organización del XI Día del Cazador también colaboran el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona y la Diputación Provincial de Badajoz.