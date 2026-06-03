REHABILITACIÓN

La Junta prorroga hasta final de año el convenio con el Gobierno para la rehabilitación de edificios públicos

El objetivo de este convenio es conseguir la rehabilitación de edificios públicos que implique una reducción del consumo de energía primaria no renovable.

Redacción

Extremadura |

Las fachadas pueden mejorar la eficiencia energética de los edificio
Las fachadas pueden mejorar la eficiencia energética de los edificio | Sinc

El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de la tercera adenda de prórroga del convenio con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP).

El objetivo de este convenio es conseguir la rehabilitación de edificios públicos que implique una reducción del consumo de energía primaria no renovable.

Esta adenda, que no implica variación económica alguna, supone la modificación del plazo de finalización de las actuaciones del Programa PIREP, estableciéndose como fecha de terminación de las obras el 31 de diciembre de 2026. La adenda propuesta no implica variación económica.

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