La Junta promociona Extremadura a través de un viaje de agentes turísticos de Argentina

La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta, a través de la Dirección General de Turismo y en colaboración con Turespaña, ha organizado un viaje de familiarización dirigido a agentes de viaje de Argentina con el objetivo de reforzar la promoción turística de Extremadura en este mercado internacional.

Durante cuatro días, un grupo de ocho representantes de las mejores agencias argentinas que trabajan con Air Europa recorre algunos de los enclaves más representativos de la región para conocer de primera mano la oferta turística relacionada con la cultura, el patrimonio y la gastronomía.

El itinerario ha comenzado por Plasencia y continuará por Trujillo, Cáceres, Zafra y Mérida. El programa incluye experiencias de enoturismo y un safari por la dehesa para conocer este paisaje emblemático y la tradición de la cría del cerdo ibérico, con visita a un secadero y una demostración de corte de jamón.

Esta acción promocional es fruto de la colaboración con la oficina de Turespaña en Buenos Aires, que trabaja en un programa orientado a dar visibilidad a destinos menos conocidos, pero igualmente atractivos, y se enmarca en la estrategia de la Junta para atraer turistas internacionales procedentes de Latinoamérica, explica en nota de prensa el Gobierno autonómico.

Así, en 2024 visitaron España casi 670.000 turistas procedentes de Argentina, lo que supone un 16,9 por ciento más que el año anterior. Por detrás de Estados Unidos, España es el segundo destino más visitado por los argentinos fuera de su ámbito regional.