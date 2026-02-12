La Junta pone en marcha la Red de Espacios de Coworking para reforzar el emprendimiento y la cohesión territorial

La Junta de Extremadura celebrará el próximo 20 de febrero en el Espacio de Coworking A Verea, en Losar de la Vera (Cáceres), el acto de presentación de la Red de Espacios de Coworking de la comunidad.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Dirección General de Empresa para conectar los espacios de trabajo colaborativo con profesionales, personas emprendedoras y empresas tanto de la región como de fuera de ella.

El encuentro está dirigido a gestores de coworkings, entidades locales, empresas y personas interesadas en el emprendimiento y la dinamización económica del territorio, y tiene como objetivo dar a conocer las oportunidades que ofrece esta nueva red regional, así como favorecer la incorporación de nuevos espacios.

La Red de Espacios de Coworking de Extremadura nace con la finalidad de favorecer la creación, consolidación y proyección de espacios de trabajo colaborativo en la comunidad autónoma, ofreciendo apoyo técnico y herramientas de dinamización, tanto a proyectos de nueva creación como a centros ya operativos, informa en nota de prensa el Gobierno autonómico.

Durante la jornada se presentarán los objetivos de la red, la plataforma digital que permitirá visibilizar los espacios adheridos y la agenda de actividades prevista en cada uno de ellos. Asimismo, se dará a conocer la línea de ayudas dirigida a espacios de coworking en Extremadura y se compartirán experiencias de centros de referencia en la región.

La sesión contará con la participación de representantes de los espacios Raíces Urbanas HUB (Plasencia), Ras de Terra (Villanueva de la Vera) y A Verea (Losar de la Vera), quienes expondrán su experiencia en la puesta en marcha y dinamización de estos entornos profesionales.

Con carácter previo a la presentación oficial, la Dirección General de Empresa ha desarrollado distintas reuniones técnicas y jornadas informativas en diferentes puntos del territorio, con el fin de identificar y captar los centros que formarán parte de la red, configurando así un modelo colaborativo y adaptado a la realidad de cada municipio.

Esta actuación se integra en la estrategia regional de apoyo al emprendimiento, la digitalización y el equilibrio territorial, y forma parte del proyecto Red PAE Transfronteriza, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027.