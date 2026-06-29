La Junta oferta 303 plazas en las residencias universitarias de Badajoz, Cáceres y Plasencia para el próximo curso

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la oferta de plazas en las residencias universitarias de Badajoz, Cáceres y Plasencia. En total, son 303 plazas distribuidas entre los cuatro centros dependientes de la administración.

De este modo, se ofertan 80 plazas en la Residencia Universitaria 'Juan XXIII' de Badajoz; 95 en la 'Diego Muñoz Torrero' de Cáceres; 84 en la residencia 'Mario Roso de Luna' de Cáceres; y 44 en el 'Complejo Educativo de Plasencia'.

Estas plazas están destinadas a alumnado que curse, en modalidad presencial, estudios universitarios, de Ciclos de Grado Superior y Cursos de Especialización de Formación Profesional y de Enseñanzas de Régimen Especial (Grado Superior de Enseñanzas Deportivas y Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado en Música y Arte Dramático), en régimen de residencia fija durante el curso 2026/2027.

Con independencia de la enseñanza, se reservarán dos plazas por residencia para el alumnado que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, para aquel que acredite la condición de víctima de violencia de género, deportistas residentes en Extremadura de alto nivel o promesas olímpicas y paralímpicas, así como para alumnado en situación de vulnerabilidad social.

Para profesorado desplazado o visitante de programas universitarios de movilidad, la concesión de plaza quedará supeditada a la existencia de vacantes una vez finalizado el proceso de adjudicación.

El acceso a la solicitud y a toda la información relativa al procedimiento se realizará a través del punto de acceso general electrónico de la Junta de Extremadura. La solicitud, junto a la documentación requerida, podrá registrarse de forma presencial o a través de medios electrónicos hasta el 1 de julio.

Para la adjudicación de plazas se priorizará la situación económica y el rendimiento académico de las personas solicitantes.