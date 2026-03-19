La Junta invierte más de medio millón de euros en las obras de abastecimiento de Campillo de Deleitosa

La Junta de Extremadura ha comenzado las obras de mejora del abastecimiento a Campillo de Deleitosa (Cáceres), con una inversión prevista de 581.633,31 euros, provenientes de los Fondos de Compensación Interterritorial, y un plazo de ejecución de seis meses.

Las obras tienen como objetivo garantizar el suministro de agua en los meses estivales, cuando la localidad sufre un "déficit" de caudal debido al "agotamiento parcial" del manantial 'Fuente de los Castaños', actualmente principal fuente de abastecimiento.

En esa época del año, el municipio se ve obligado a emplear también el agua del azud de captación, de "menor calidad", lo que provoca la mezcla de ambas aguas y un "deterioro" de las condiciones del suministro, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Para resolver esta situación, las obras contemplan la instalación de una nueva conducción de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 110 milímetros de diámetro, la construcción de una nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y la ejecución de un nuevo depósito in situ. Además, se realizarán dos sondeos de captación que se integrarán en el sistema general de abastecimiento.

Esta intervención permitirá asegurar un suministro de agua de calidad y suficiente durante todo el año, especialmente en verano, adaptando la infraestructura hidráulica de Campillo de Deleitosa a las necesidades actuales y futuras de la población.

Cabe destacar que el secretario general de Desarrollo Sostenible, Coordinación y Planificación Hídrica, Víctor del Moral, ha visitado recientemente esta actuación que se enmarca en el Plan de Garantía y Calidad del agua potable aprobado por la Junta de Extremadura.