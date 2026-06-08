La Junta insta al Gobierno a suprimir la presentación del IVA para autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros

La Junta de Extremadura ha instado al Gobierno e eliminar la obligación de presentar el IVA para aquellos autónomos cuyos ingresos sean inferiores a 85.000 euros, así como a simplificar este trámite a una declaración anual con el objetivo de reducir cargas administrativas.

Se trata de una reivindicación que ha trasladado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, durante su intervención en la XIX edición de los Premios Autónomos y Empresas de la Organización de Profesionales y Autónomos de Extremadura (Opaex), que se ha celebrado este pasado viernes en Villanueva de la Serena (Badajoz).

Santamaría ha puesto de manifiesto el compromiso de la Junta de Extremadura con los autónomos y ha destacado el papel esencial de este colectivo en el desarrollo económico y social de la región.

Este compromiso, según señala el Ejecutivo autonómico en un comunicado, se refleja en los Presupuestos de 2026, que ascienden a 8.854 millones de euros, con una dotación de 636,46 millones para Economía, Empleo y Transformación Digital, lo que supone un incremento del 21,7%.

Entre las principales medidas, la Junta destaca la consolidación de la tarifa cero, con 6,8 millones de euros, el impulso de la tarifa 'Quédate' para mayores de 65 años y nuevas ayudas para apoyar a autónomos con menores ingresos o en situaciones especiales.

Además, en el segundo semestre del año se pondrá en marcha una nueva línea de ayudas para cubrir las cuotas de la Seguridad Social durante las bajas por incapacidad temporal, de manera que se dará respuesta a una "demanda histórica" del colectivo.

Asimismo, en el ámbito autonómico se refuerzan programas como 'Releva', orientado a facilitar el relevo generacional en los negocios.

AUTÓNOMOS

La Junta ha resaltado que, en mayo, el número de autónomos afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) alcanzó los 81.935, "uno de los mejores registros históricos", con 749 más en el último año y 628 nuevos en el último mes. Asimismo, el paro registrado se sitúa en mínimos de los últimos 30 años, por debajo de los 62.000 desempleados.

El Ejecutivo autonómico mantiene su hoja de ruta basada en la escucha activa, materializada en iniciativas como el Programa de Fomento y Consolidación del Empleo Autónomo, dotado con 316 millones de euros hasta 2027 y acordado con Opaex, CEAT y ATA, que además ha sido reconocido por ATA Nacional como el mejor plan de autónomos de España.

PREMIOS

Durante el acto de Opaex, se ha reconocido el talento, esfuerzo y compromiso de los autónomos extremeños, subrayando su contribución al crecimiento de la región. Los premiados han sido Mecatena, como Mejor Empresa; Joyería Quintana, Mejor Autónomo; Panthera Sport Club, Mejor Emprendedor y Macarraca, Mejor Empresa Comercio/Servicios.

El consejero ha agradecido la labor de Opaex, con casi 20 años de trayectoria y presencia en toda Extremadura, por su compromiso con los trabajadores autónomos.

"Desde la Junta vamos a seguir trabajando para que tengáis más oportunidades y menos obstáculos, porque cuando a los autónomos y a las empresas les va bien, le va bien a Extremadura", ha concluido el consejero.