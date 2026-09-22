La Junta impulsa la movilidad sostenible en Sierra de Gata con tres puntos de recarga y dos vehículos eléctricos compartidos

La Junta de Extremadura ha puesto en servicio tres nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos en los municipios de Coria, Cilleros y Perales del Puerto, junto con un servicio de movilidad compartida compuesto por dos vehículos 100% eléctricos, una iniciativa desarrollada en el marco del proyecto europeo RuralMED Mobility, liderado por la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX), que pretende promover el uso del vehículo eléctrico, mejorar las alternativas de desplazamiento y facilitar el acceso a servicios esenciales en la comarca de Sierra de Gata.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha destacado que "esta actuación demuestra que la transición hacia una movilidad más sostenible también tiene que llegar al mundo rural".

"Cuando hablamos de movilidad en nuestros pueblos no hablamos solamente de sostenibilidad o de reducir emisiones. Hablamos de igualdad de oportunidades, de poder acudir al hospital, estudiar, trabajar, realizar una gestión o desplazarse entre municipios", ha señalado.

En este sentido, el consejero ha defendido que "vivir en un municipio rural no puede significar tener menos oportunidades para desplazarse ni para acceder a los servicios esenciales", y ha subrayado el compromiso de la Junta de Extremadura con una movilidad "más sostenible, accesible e inclusiva".

La actuación cobra especial relevancia durante la Semana Europea de la Movilidad, que pone el foco en la necesidad de avanzar hacia formas de desplazamiento más sostenibles y accesibles, para todas las personas.

"Extremadura se caracteriza por su marcado carácter rural y, por eso, tenemos muy claro que la transición hacia una movilidad más sostenible no puede ser exclusivamente urbana. Tiene que llegar también a nuestros pueblos", ha afirmado el consejero.

PUNTOS DE RECARGA Y VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

La infraestructura desplegada contempla tres puntos de recarga de vehículo eléctrico, con una potencia operativa de 11 kW, ubicados en puntos estratégicos de los tres municipios.

En Coria, el punto de recarga se encuentra en los aparcamientos del hospital; en Cilleros, en la plaza del Caño; y en Perales del Puerto, en la avenida Sierra de Gata, carretera EX-109.

Estos puntos darán servicio tanto a usuarios particulares que se desplacen por la comarca en vehículo eléctrico como a los dos vehículos eléctricos compartidos incorporados al proyecto.

Los vehículos son BYD Dolphin 100% eléctricos y estarán destinados a facilitar los desplazamientos de los usuarios autorizados dentro de la comarca y hacia los principales centros de servicios del entorno.

El servicio contará además con una aplicación móvil, a través de la cual los usuarios podrán consultar la disponibilidad de los vehículos, realizar reservas y coordinar desplazamientos compartidos entre conductores y pasajeros.

Según ha explicado el consejero, "lo importante no son únicamente las infraestructuras que ponemos en marcha, sino para qué las ponemos en marcha: para conectar personas, facilitar desplazamientos y acercar servicios".

MÁS DE 211.000 EUROS

El proyecto RuralMED Mobility es una iniciativa de cooperación europea orientada a impulsar soluciones innovadoras de movilidad sostenible en entornos rurales del área mediterránea, liderada por la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) en colaboración con la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Junta de Extremadura y otros trece socios de España, Portugal, Italia, Grecia, Croacia, Eslovenia, Bulgaria y Bosnia y Herzegovina.

En Extremadura, el proyecto cuenta con una inversión de 211.187,50 euros, cofinanciada en un 80 por ciento por fondos europeos, y se ha materializado en Sierra de Gata mediante la implantación de nuevas infraestructuras y servicios de movilidad adaptados a las necesidades de la población rural.

La actuación se alinea con los objetivos del Plan Extremeño de Movilidad Sostenible (PEMS), especialmente en lo relativo al impulso de alternativas de transporte más sostenibles, la reducción de emisiones asociadas a la movilidad y la mejora de la accesibilidad a los servicios esenciales.

Asimismo, contribuye a avanzar hacia un modelo de desplazamientos más respetuoso con el entorno natural de Sierra de Gata y a facilitar la progresiva implantación de la movilidad eléctrica en el medio rural.

La Junta de Extremadura continuará trabajando para consolidar y ampliar las experiencias desarrolladas en el marco de RuralMED Mobility y aprovechar los resultados obtenidos para impulsar nuevas soluciones de movilidad sostenible en otros territorios rurales de la región.

Con esta actuación y con la subvención total del coste del billete de autobús para los extremeños, la Junta reafirma su compromiso con una movilidad sostenible al servicio de las personas y con un modelo territorial en el que la innovación y la transición energética lleguen también a los municipios rurales, contribuyendo a mejorar la calidad de vida, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades.