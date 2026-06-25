La Junta impulsa la empleabilidad en Extremadura conectando la oferta de FP y universitaria a la realidad empresarial

Las consejerías de Educación y Formación Profesional y Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura han formado un grupo de trabajo con el principal objetivo de mejorar la empleabilidad de los alumnos de Formación Profesional y universitarios.

Esta iniciativa permitirá reforzar la conexión entre el sistema educativo y el tejido empresarial extremeño, favoreciendo una formación "más ajustada a las necesidades reales" del mercado laboral.

Asimismo, se impulsará el desarrollo de la Formación Profesional Dual como una herramienta clave para facilitar la adquisición de competencias prácticas, aumentar las oportunidades de inserción laboral de los estudiantes y contribuir a la retención del talento en la región, informa en nota de prensa el Ejecutivo autonómico.

Además, también se va a digitalizar la plataforma educativa y se actualizará el Plan Estratégico de Transformación Digital de la Universidad de Extremadura. Ya para el próximo curso, la Universidad contará con cinco nuevas titulaciones oficiales que apuestan por la formación dual, la digitalización y la especialización tecnológica, y se plantea aumentar el número de plazas de dichos grados y másteres ante la demanda de las empresas.

En el curso 2027/2028, la Universidad de Extremadura también incrementará las plazas de los grados de Informática y Telecomunicaciones tanto en Mérida como en la Escuela Politécnica de Cáceres.

Para reforzar la conexión entre el sistema educativo y el tejido empresarial extremeño se utilizará el análisis del Consejo Superior de Estadística presentado ayer que recoge 444 especialidades formativas prioritarias.

Así, los consejeros de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, y de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, han coincidido al destacar que la "estrecha colaboración" entre consejerías permitirá avanzar en un incremento en la empleabilidad y en la calidad del empleo, responder a los sectores con mayor potencial de crecimiento y anticiparse a las necesidades futuras de la economía extremeña.