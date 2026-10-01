La Junta de Extremadura respalda el Rallye de Tierra de Cáceres como motor de promoción deportiva y turística de la región

El coordinador de Infraestructuras Deportivas, Jaime Jabato, ha explicado que el Rallye de Tierra de Cáceres, que se ha presentado este miércoles en la capital cacereña, representa "mucho más que la propia competición" y ha valorado la capacidad del deporte "para proyectar Extremadura, generar oportunidades y dar a conocer el territorio".

Ha destacado que acontecimientos como este "permiten combinar deporte y turismo, mostrando el patrimonio, los paisajes y los municipios extremeños" y contribuyen a dinamizar las localidades por las que discurre la competición.

Jabato ha reiterado el apoyo de la Junta de Extremadura a la II edición del rallye, que se celebrará los días 2 y 3 de octubre, así como su compromiso con la celebración de grandes acontecimientos deportivos que refuerzan la presencia de la región en los principales calendarios nacionales.

Por su parte, el presidente del Motor Club Villafranca, Pedro Pecero, ha agradecido el respaldo de las administraciones y entidades que hacen posible la celebración del rallye, así como la implicación de las federaciones, fuerzas y cuerpos de seguridad, patrocinadores, oficiales y voluntarios.

DOS JORNADAS DE COMPETICIÓN

En el apartado deportivo, la prueba contará con cerca de 90 kilómetros cronometrados. La actividad comenzará el viernes, día 2 de octubre, con el shakedown en el entorno de Garrovillas de Alconétar y continuará a las 21:30 horas con la ceremonia oficial de salida en la Plaza Mayor de Cáceres.

El sábado día 3 se disputarán seis tramos cronometrados por los entornos de Arroyo de la Luz, Garrovillas de Alconétar y Navas del Madroño; una vez finalizada la competición, la Plaza Mayor de Cáceres acogerá también el podio y la entrega de premios.

La cita llega además en un momento decisivo del Campeonato de España de Rallyes de Tierra, cuando únicamente restan dos pruebas y las primeras posiciones se encuentran muy ajustadas.

Entre los pilotos destacados figuran Aleksandr Semenov, Juan Carlos Quintana, Francisco Dorado y Max Smart, inmersos en la lucha por las posiciones de cabeza.

La participación tendrá también carácter internacional, con presencia de pilotos y equipos procedentes, además de España, de países como Sudáfrica, Andorra, Rusia y Portugal, así como representantes de numerosas comunidades autónomas.

También han asistido a la presentación del rallye el vicepresidente segundo de la Real Federación Española de Automovilismo, José Vicente Medina; la diputada de Turismo y Juventud de la Diputación de Cáceres, Elisabeth Martín; y representantes del Ayuntamiento de Cáceres, además de miembros de la organización, federaciones, patrocinadores y medios de comunicación.