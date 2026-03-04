La Junta de Extremadura renueva para el 8M su "compromiso firme" con una igualdad "real, efectiva y no excluyente"

La Junta de Extremadura ha renovado con motivo del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, su "compromiso firme" con la igualdad entre mujeres y hombres, una igualdad que debe ser "real, efectiva y no excluyente", en la que todos cuenten para lograrla.

De esta forma se pronuncia la Junta de Extremadura en la declaración institucional que el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes con motivo del 8M, para el que ha elegido el lema 'Por todas, entre todos'.

Según recoge esta declaración institucional, el 8M debe ser "un día de reconocimiento a las mujeres y su lucha por los derechos logrados, pero también un día de compromiso, acción y construcción de nuevos avances hacia una sociedad más justa e igualitaria".

En ese sentido, el Ejecutivo extremeño reafirma su apuesta por "una igualdad inclusiva, sin confrontaciones", para lo cual parte de la premisa de que este objetivo "sólo será posible desde la unidad de mujeres y hombres, y nunca desde el enfrentamiento".

El lema elegido este año, 'Por todas, entre todos', pone de manifiesto el convencimiento de la Junta de Extremadura de la !necesidad de la implicación de toda la sociedad para lograr que mujeres y hombres lleguen juntos a la meta de la igualdad, fortaleciendo así nuestra democracia, reafirmando los derechos humanos y el progreso social", reafirma.

Según señala, la igualdad "debe ser un proyecto común, en el que mujeres y hombres son parte indispensable del éxito", y en el que las instituciones deben "acompañar, con políticas públicas para facilitar el camino".

Por ello, la Junta de Extremadura ha abogado por seguir promoviendo políticas de conciliación, que permitan a todas las personas "desarrollar sus proyectos vitales y profesionales sabiendo que sus familias están atendidas y cuidadas", así como por "políticas de corresponsabilidad, como herramienta para sensibilizar sobre el reparto de tareas y responsabilidades".

"HAY 365 DÍAS PARA LA ACCIÓN"

Así, reafirma que el 8M debe ser "un día para la conmemoración, pero hay 365 días para la acción, para avanzar con hechos, con medidas concretas que redunden positivamente en la vida de las mujeres y en el acortamiento de la brecha que les impide llegar a la igualdad plena".

Por ello, la Junta de Extremadura "seguirá fortaleciendo el emprendimiento femenino; reduciendo el nivel de desempleo entre las mujeres e implementando políticas que aseguren su futuro profesional y su independencia económica", tras lo que ha defendido que la igualdad "no tiene color político, la igualdad es justicia y, por lo tanto, en ella caben todas las ideologías y todas las sensibilidades".

Según recuerda, el lema oficial para este 8 de marzo de Naciones Unidas lo dice claramente, 'Derechos. Justicia. Acción. Por y para todas las mujeres y niñas', tras lo que defiende que "ellas deben ser el centro, pero el compromiso es de todos", ya que según señala, "la igualdad es una deuda que la sociedad tiene con todas las mujeres que, a lo largo de la historia, lucharon para conseguir un mundo más justo, que pusieron en riesgo su libertad e, incluso, sus propias vidas para conquistar derechos que no existían y que hoy son irrenunciables", apunta.

"Tenemos que defender su legado, proteger los derechos que nos dejaron y seguir trabajando y avanzando para construir una sociedad más libre y justa.".