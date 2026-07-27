La Junta de Extremadura refuerza su ayuda a los incendios forestales en Ávila

La Junta de Extremadura refuerza su ayuda a los trabajos de extinción de los incendios forestales declarados en la provincia de Ávila que han motivado junto a los de la Comunidad de Madrid la declaración de emergencia de interés nacional por segunda vez en España y primera debido a fuegos.

La Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias relevaba este domingo a los equipos que desde el viernes tarde trabajan en el incendio forestal de Burgohondo, donde se les encomendó la tarea de proteger poblaciones.

El Plan de prevención y extinción de incendios forestales de Extremadura (Infoex) desplazó hasta allí dos unidades de bomberos forestales terrestres, un técnico de extinción (coordinador de zona), un agente del Medio Natural, dos aviones anfibios y un equipo de maquinaria pesada formado por una góndola, un bulldozer y un vehículo auxiliar de apoyo. Este dispositivo se relevaba este domingo por la mañana, para dar continuidad a la ayuda respetando los tiempos mínimos de descanso y máximos de trabajo.

A este operativo hay que sumar la participación de Cruz Roja Extremadura, que ha desplazado un equipo de logística para prestar apoyo al dispositivo.

Además, la Junta de Extremadura ha incrementado su despliegue en la provincia de Ávila con el envío este sábado tarde del helicóptero con base en Jarandilla de la Vera a un nuevo incendio en Navatalgordo.

Desde el pasado 1 de junio, día en el que comenzó la de época de peligro alto en la comunidad autónoma, el Plan de prevención y extinción de incendios forestales de Extremadura ha enviado medios humanos y materiales a Andalucía (provincia de Huelva) y Castilla La Mancha (en Ciudad Real y Toledo), además de la que está ahora en Ávila (Castilla y León).

Extremadura firmó el año pasado convenios de colaboración con Castilla y León y Castilla-La Mancha, acuerdos que eliminan burocracia y agilizan la intervención de los equipos de extinción en una franja de 5 kilómetros en torno a los límites autonómicos (la denominada ZACIF o Zona de Actuación Conjunta ante Incendios Forestales, en la que los medios pueden actuar sin requerir autorización previa).