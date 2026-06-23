La Junta de Extremadura licita la gestión del Foro de Finanzas e Inversión con Impacto del proyecto europeo EFES Impact

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, ha publicado la licitación para la organización y desarrollo del evento "Foro de Finanzas e Inversión de Impacto", un encuentro que tiene como objetivo favorecer el intercambio de experiencias reales y acercar la inversión de impacto a empresas y emprendedores de Extremadura y el Alentejo portugués.

El foro previsto en la licitación se celebrará en el cuarto trimestre de 2026, en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres, y contará con una asistencia prevista de aproximadamente 150 personas.

La empresa adjudicataria asumirá, entre otras responsabilidades, la gestión integral de la oficina técnica del evento. Entre sus funciones se incluyen la adecuación de las instalaciones; la dotación del mobiliario necesario; la producción de elementos gráficos y su rotulación para la identificación de los distintos espacios, así como el suministro de equipos de sonorización, iluminación, regiduría y videoproyección.

Asimismo, la licitación contempla la prestación del servicio de catering y el desarrollo de campañas de comunicación orientadas a la captación de participantes.

La entidad adjudicataria también deberá gestionar la contratación del perfil profesional para la presentación del evento, así como de ponentes y expertos alineados con los objetivos del foro.

El programa provisional del foro incluye dos ponencias magistrales, dos bloques de ponencias especializadas y un espacio destinado a facilitar el encuentro entre inversores y empresas.

El presupuesto base de licitación asciende a 51.175 euros, impuestos no incluidos, y el plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 6 de julio, a las 23:59 horas. La documentación puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Esta contratación se enmarca en el Proyecto EFES Impact, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027.