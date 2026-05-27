La Junta de Extremadura invertirá 44'8 millones de euros en la ciudad de Mérida durante 2026

La Junta de Extremadura destinará un total de 44'8 millones de euros a diferentes actuaciones que se llevarán a cabo en la ciudad de Mérida durante el año 2026, según ha explicado este martes el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, al término de la reunión del Consejo de Capitalidad de Mérida.

La reunión ha estado presidida por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, con la asistencia del alcalde la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna.

El vicepresidente Abel Bautista ha destacado el tono cordial y el ánimo constructivo por ambas partes y, además, la puesta a disposición por parte de la presidenta de la Junta de Extremadura para seguir construyendo Mérida como capital autonómica.

Bautista ha explicado que el propio alcalde de Mérida "nos ha pedido también esa colaboración, no solo entre ambas instituciones, sino también para que la Junta de Extremadura pueda también reivindicar ante los ministerios competentes determinadas inversiones que reclama para la ciudad de Mérida".

INCREMENTO DE CINCO MILLONES DE EUROS

El vicepresidente ha avanzado que la previsión de inversiones para la ciudad de Mérida en el nuevo anteproyecto de presupuestos alcanza los 44'8 millones de euros, lo que supone un incremento de cinco millones respecto a la cifra abordada en la última reunión del Consejo de Capitalidad, celebrada el pasado mes de octubre. Este incremento se debe a la incorporación de actuaciones ya ejecutadas o activadas durante estos primeros meses del año.

Abel Bautista ha subrayado que "estamos hablando de inversiones que impactan directamente en la vida de los emeritenses, nos referimos a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a la movilidad, a la cultura, al empleo o a la modernización de la ciudad".

En materia de salud, está prevista una inversión de más de siete millones de euros. Destaca la puesta en marcha del nuevo Edificio de Farmacia Centralizada y Automatizada del Hospital de Mérida, con una inversión superior a los 2'5 millones de euros. También se incluye la reforma de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Mérida y una nueva Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil ubicada en el Centro de Salud Urbano II.

En este apartado Bautista ha recordado "este Gobierno está invirtiendo 11 millones de euros en las obras del Centro Sociosanitario Adolfo Díaz Ambrona, que abrirá, además, sus puertas en breve".

También ha subrayado el compromiso histórico reiterado con el nuevo CADEX de Mérida, con una inversión de 350.0000 euros.

En materia de educación, se van a acometer nuevas inversiones para mejorar centros educativos y renovar equipamiento inmobiliario en doce colegios e institutos de la ciudad, con una inversión por encima de los 600.000 euros.

Abel Bautista también ha explicado la apuesta del Gobierno por una Mérida mucho más innovadora y con más oportunidades económicas. "Por eso, avanzamos con pasos firmes en la construcción del futuro parque científico y tecnológico, que contará con una inversión de 3.400.000 euros y convertirá a Mérida en un polo de innovación, investigación y desarrollo empresarial".

Además, ha subrayado el compromiso de la Junta de Extremadura apoyando a las familias más vulnerables. Un total de 3.398 emeritenses se beneficiarán del bono social térmico para combatir la pobreza energética, con un importe de 701.000 euros.

VIVIENDA, MOVILIDAD Y CULTURA

En viviendas e infraestructuras urbanas, ha recordado Bautista que el pasado mes de abril finalizaron las obras de rehabilitación energética de 140 viviendas públicas en la Avenida de Portugal y en la Avenida de Luis Álvarez Lencero, por casi 700.000 euros. También está previsto rehabilitar 336 viviendas públicas en la calle Juan Canet, con una inversión de más de 264.000 euros. También se ha referido a la dotación de 450.000 euros en el mantenimiento y adecuación del parque público de viviendas de la ciudad de Mérida.

Además, el vicepresidente ha subrayado que "queremos garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible en nuestra región. Y por eso, ya han arrancado las obras para la construcción de 45 viviendas de alquiler asequible en la urbanización La Calzada, por importe de 3.150.000 euros, queriendo así facilitar el acceso a la vivienda principalmente entre los jóvenes". Estas viviendas se unen a otras 136 viviendas con cargo al plan Habita, que tendrán una inversión de 19.400.000 euros.

En el ámbito de la movilidad y los servicios públicos, ha hecho referencia a la pasarela urbana de uso peatonal y con carril bici sobre las vías de la estación de ferrocarril, las mejoras en la estación depuradora de aguas residuales que finalizarán este año, y a las actuaciones en la estación de autobuses para mejorar el alumbrado exterior.

La cultura tendrá un respaldo importante por parte del Gobierno de la Junta de Extremadura, con una inversión de dos millones de euros destinados al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, a la Sala Trajano y al Teatro María Luisa.

Y, en el sector agrario, con inversiones para modernizar regadío, mejorar infraestructuras rurales y actuar en espacios emblemáticos para Mérida y para Extremadura, como el Parque de Cornalvo, también como una atracción de turistas.

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El vicepresidente Abel Bautista ha concluido señalando que "Mérida puede comprobar que el Gobierno de María Guardiola está comprometido con su presente y está comprometido con su futuro". "Un Gobierno que cree en la capital autonómica, que coopera con el Ayuntamiento desde la lealtad institucional y que trabaja para que las inversiones lleguen a sus calles, a sus vecinos y que los servicios públicos tengan mejor calidad".

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