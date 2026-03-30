La Junta de Extremadura impulsa el Centro de cría de abejas reinas de Las Hurdes

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones, Francisco Ramírez, ha visitado este viernes las obras del Centro de cría de abejas reinas que se está construyendo en Pinofranqueado, un proyecto que saldrá adelante gracias al impulso que le ha dado el Gobierno de María Guardiola.

La Junta de Extremadura firmó en diciembre del año 2023 con el Ayuntamiento de Pinofranqueado el convenio para construir esta nueva instalación, y el Consistorio, que era el encargado de licitarlo, lo presentó en agosto de 2024. Se estableció inicialmente que debía estar ejecutado antes de que acabara el año 2025.

En octubre de ese año, tras comprobar que la obra no había avanzado al ritmo acordado en el convenio con el Consistorio, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural autorizó una primera prórroga hasta el 31 de marzo de 2026. Y este mismo mes, ha vuelto a atender la solicitud del Ayuntamiento y le ha concedido una segunda ampliación del plazo, esta vez hasta septiembre de este año.

El Centro de cría de abejas reinas de Pinofranqueado ocupará 1.100 metros cuadrados en un paraje montañoso de Las Hurdes próximo al río Esperabán. Tendrá cuatro naves y su diseño está concebido de modo que se integre de forma respetuosa con el paisaje que le rodea.

Estará destinado a la formación, investigación y producción de abejas reinas, con el fin de mejorar la genética, aumentar la productividad y reforzar la profesionalización del sector. La instalación tendrá también una dimensión divulgativa, porque permitirá conocer de cerca la cría de las abejas reinas, un proceso clave en la apicultura.

El proyecto se concibe como un modo de contribuir a impulsar este sector histórico y clave en la economía hurdana y se enmarca dentro de la política estratégica en el Gobierno de María Guardiola de desarrollar sobre el terreno iniciativas que ayuden a luchar contra la despoblación.

El convenio entre la Junta y el Ayuntamiento contempla una inversión de 919.322 euros con cargo al Fondo de Cohesión y Transformación Territorial (FCT).