La Junta de Extremadura implanta la licencia inmediata de pesca mediante declaración responsable

La Junta de Extremadura ha habilitado la posibilidad de obtener la licencia de pesca mediante declaración responsable, lo que permitirá a los aficionados disponer del permiso de forma inmediata, según la resolución de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

La obtención de la licencia de pesca mediante declaración responsable responde a los principios de racionalización y simplificación administrativa, y su puesta en marcha ayudará a ganar agilidad a la hora de tramitar las numerosas solicitudes que llegan cada año.

Este sistema permitirá a los solicitantes ejercer la actividad desde el momento de la presentación de su solicitud, siempre que la acompañen de la documentación requerida.

La resolución de la Dirección General de Mundo Rural, Caza, Pesca y Tauromaquia, publicada el jueves, día 26, incorpora otras novedades, como el modelo específico de declaración responsable para incluir charcas en explotaciones de acuicultura autorizadas.

También recoge el DOE la ampliación de los tramos de pesca tradicional al incorporar tres nuevas masas de agua en Ahillones (la laguna del Arroyo de las Fontanillas), Talarrubias (Charca de las Vacas) y Palomero (Charca de las zorreras).

El objetivo es ayudar a la recuperación de especies autóctonas de alto valor natural y cultural, como la pardilla, el cachuelo o el calandino, ha destacado la Junta en nota de prensa.

Además, se modifica el tramo 'Garganta de los buitres o injertana', ampliando su límite inferior desde el vado de la injertana hasta la desembocadura en el río Jerte y cambiando su régimen, que de vedado de pesca a pasa a ser 'sin muerte de trucha con temporada'.

La resolución introduce una definición general de 'Acuicultura extensiva en charcas', vinculándola a la no alteración del régimen y calidad natural de las aguas, a que la cuantía de piensos aportados sea inferior a la pesca extraída y también a que no se incrementen vertidos ni caudales por derivaciones u otras aportaciones.