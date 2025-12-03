Los docentes extremeños, los cuarto peor pagados con entre 2.428 y 2.740 euros mensuales

Los docentes extremeños son los cuarto peor pagados del país con salarios que van desde los 2.428 euros de los maestros, a los 2.559 de los especialistas de FP y los 2.740 de los profesores de Secundaria, en todos los casos sin tener en cuenta la antigüedad ni ostentar cargos retribuibles.

Según el estudio publicado este martes por la UGT, asturianos, aragoneses, catalanes y extremeños perciben, por este orden, las retribuciones más bajas del país, mientras que los vascos, cántabros y castellano-manchegos reciben las más elevadas.

De acuerdo con el informe, la brecha salarial de los docentes ha aumentado en la última década debido a los complementos aprobados por cada gobierno autonómico y en 2025 los salarios más altos han sido los del profesorado de Euskadi y los más bajos los de Asturias, con una diferencia de más de 800 euros.

La brecha que existe entre las retribuciones de los maestros es de 550 euros, mientras que la diferencia en el cuerpo de Secundaria es de unos 680 euros y en el profesorado de Formación Profesional es superior a los 800 euros.

Estas diferencias salariales entre todo el profesorado de España se ha calculado teniendo en cuenta las retribuciones básicas y complementarias.

UGT denuncia que pese a los acuerdos firmados para la recuperación progresiva del poder adquisitivo de los empleados públicos y tras el último pacto que supondrá una subida real del 11,5 % total en el periodo de 2025 a 2028, la desigualdad salarial no disminuye y se debe a los conceptos que perciben los docentes en sus complementos de carácter autonómico.