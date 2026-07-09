La Junta de Extremadura espera que el informe del CSN sea "favorable" a la continuidad de la Central de Almaraz

La consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, ha aseverado que en la Junta de Extremadura están "deseando" que finalice el procedimiento que lleva a cabo el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz, sobre lo que ha reafirmado que esperan que este informe "favorable" a su mantenimiento.

"Estamos esperanzados, porque no olvidemos que la central nuclear de Almaraz es WANO 1, que ha pasado unos controles técnicos muy estrictos y muy exigentes, y ha renovado esa calificación hace poco", ha señalado Morán, por lo que esperan que ese informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear "sea favorable al mantenimiento de la central".

De esta forma se ha pronunciado Morán, a preguntas de los periodistas por su valoración ante la próximo informe del CSN sobre la continuidad de la central de Almaraz, ante lo que Morán ha hecho hincapié igualmente en que "una vez que salga" y de ser "favorable", "como esperamos todos y como dice la lógica", exigen que el Gobierno de Pedro Sánchez "oiga todas las voces que están pidiendo el mantenimiento de la vida útil de Almaraz".

"La última que se ha sumado en pedir la revisión de ese calendario de cierre es la propia Teresa Ribera", ha continuado en referencia a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, porque "el contexto mundial está cambiando y asegurar la soberanía energética de Europa es fundamental", además de lo que supone Almaraz para Extremadura, la comarca de Campo Arañuelo y España.

En este sentido, y sobre la decisión de aplazar esta votación en el seno del citado consejo, la consejera ha expuesto que "entra dentro del propio procedimiento" y que los vocales tienen derecho a valorarlo con más tiempo o preguntar si les surge alguna duda, por lo que "es un procedimiento normal" y esperan que, "en pocos días", se resuelva el informe.