TEATRO

La Junta de Extremadura destina más de un millón de euros a la programación de la Red de Teatros en 2026

Las localidades beneficiarias deben desarrollar la actividad subvencionable entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026.

Redacción

Extremadura |

La Junta de Extremadura destina más de un millón de euros a la programación de la Red de Teatros en 2026
La Junta de Extremadura destina más de un millón de euros a la programación de la Red de Teatros en 2026 | Junta de Extremadura

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes la resolución por la que destina 1.105.785 euros para la programación de artes escénicas y de música en la Red de teatros y otros espacios escénicos de Extremadura para el primer procedimiento del ejercicio 2026.

En total, se prevén 310 representaciones en 50 localidades de la región. De ellas, 220 serán de artes escénicas, 82 de música y 8 de pasacalles. El número de espectáculos que se representarán serán 114 de artes escénicas, 44 de música y 3 de pasacalles.

Cabe reseñar que 209 serán de compañías extremeñas y 41 de fuera de la región, las cuales representarán 130 y 30 espectáculos respectivamente.

Las localidades beneficiarias deben desarrollar la actividad subvencionable entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026.

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