La Junta de Extremadura se compromete con el medio rural a mantener el acceso a la PAC y reducir cargas burocráticas

El director General de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura, Miguel Gutiérrez, ha defendido el papel fundamental del sector primario en la economía regional y se ha comprometido a mantener las medidas orientadas a facilitar el acceso a las ayudas y a la reducción de cargas burocráticas.

Gutiérrez ha asistido este pasado sábado a la inauguración de la XXIV Feria Ganadera de Alburquerque, donde ha reconocido el esfuerzo de todos los profesionales vinculados al sector agroganadero, destacando su contribución al desarrollo económico, social y medioambiental de Extremadura.

La Junta de Extremadura resalta, en un comunicado, que la Dirección General de Política Agraria Comunitaria trabaja en una nueva etapa centrada en la simplificación administrativa y en la mejora de la gestión de las ayudas de la PAC, con el objetivo de facilitar los trámites que deben afrontar agricultores y ganaderos extremeños.

En este sentido, desde la dirección general se continuará impulsando medidas orientadas a facilitar el acceso a las ayudas, avanzar en la reducción de cargas burocráticas y mejorar la relación de la administración con el sector primario, atendiendo a las necesidades y demandas trasladadas por agricultores y ganaderos.