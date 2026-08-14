La Junta de Extremadura certifica a 63 empresas como socialmente responsables que alcanzan a cerca de 9.000 trabajadores

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, impulsa distintas herramientas para facilitar que las empresas extremeñas incorporen la responsabilidad social a su gestión, según ha detallado hoy la directora general de Trabajo, Pilar Bueno Espada, quien ha ofrecido información sobre la evolución de estas actuaciones y de los resultados de la Certificación como Empresa Socialmente Responsable de Extremadura.

Actualmente, 63 empresas están certificadas como socialmente responsables en Extremadura, con un impacto directo en cerca de 9.000 trabajadores y trabajadoras.

Además, hay nuevas certificaciones en tramitación. Extremadura cuenta desde 2010 con una ley específica de Responsabilidad Social Empresarial y desarrolla herramientas de evaluación, certificación, información y asesoramiento dirigidas a las empresas.

ORSE, UNA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN PARA LAS EMPRESAS

Una de las principales es ORSE, una herramienta gratuita de autoevaluación que permite a las organizaciones conocer su grado de compromiso con la responsabilidad social e identificar aspectos de mejora.

En 2026 se han registrado 59 empresas para iniciar su proceso de evaluación. ORSE permite analizar aspectos como las relaciones laborales, la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad ambiental, la transparencia, el impacto social de las actividades y la relación con clientes y proveedores.

La herramienta incorpora estándares nacionales e internacionales de referencia en responsabilidad social y sostenibilidad y está siendo adaptada a las nuevas exigencias europeas.

En 2026 se ha renovado para hacerla más sencilla e intuitiva y se ha incorporado el estándar voluntario de informes de sostenibilidad VSME, respaldado por la Comisión Europea. También se está trabajando en la incorporación progresiva de las Normas Europeas de Información de Sostenibilidad (NEIS).

CERTIFICACIÓN COMO EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

La Certificación como Empresa Socialmente Responsable de Extremadura reconoce a las empresas que integran en su gestión criterios de igualdad, ética, transparencia, compromiso social y respeto al medio ambiente. La certificación se basa en la evaluación y verificación externa de las prácticas de responsabilidad social de las empresas.

La Junta también cuenta con el Premio Empresa Socialmente Responsable, dirigido a reconocer anualmente a empresas que destacan por su compromiso y contribución a la sociedad.

Entre las actuaciones vinculadas a la responsabilidad social se encuentran las medidas de conciliación, la promoción profesional de las mujeres, la adaptación de puestos para personas con discapacidad, la reducción del consumo de energía y agua, la colaboración con centros educativos o la participación en proyectos sociales.

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS EMPRESAS

La Junta de Extremadura también dispone del Observatorio de Responsabilidad Social Empresarial de Extremadura, dirigido a empresas, profesionales y entidades interesadas en esta materia.

Además, se ha puesto en marcha un Plan de Difusión para informar a las empresas sobre la responsabilidad social empresarial y las herramientas disponibles para incorporarla a su gestión.

Los canales de difusión cuentan actualmente con más de 8.000 seguidores en redes sociales, más de 300 publicaciones realizadas durante el último año, más de 718 usuarios activos y más de 11.000 visitas al Observatorio.