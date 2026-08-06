La Junta destina 9,2 millones a subvenciones para proyectos sociales dirigidos a personas vulnerables

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles la convocatoria de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF y del impuesto de Sociedades cuyo objetivo es financiar programas sociales de interés general dirigidos a mejorar la calidad de vida de personas y familias afectados por factores de vulnerabilidad.

En ese sentido, irán dirigidos a personas mayores, dependientes, personas con discapacidad, personas afectadas por problemas de salud o en situación de pobreza y exclusión social, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

También podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las Entidades del Tercer Sector de Acción Social que desarrollen los proyectos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Esta convocatoria cuenta con un crédito inicial de 9.252.099 euros con posibilidad de incremento de crédito antes de su resolución, y el plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 6 hasta el 19 de agosto de 2026.

Los proyectos financiados se ejecutarán durante el año 2027, y la previsión es que puedan financiarse unos 120 proyectos y que se beneficien de forma directa e indirecta unas 45.000 personas en toda la región.