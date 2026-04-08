La Junta destina 5 millones en ayudas para la conservación de especies protegidas en explotaciones agrarias y ganaderas

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la resolución por la que la Junta ha concedido subvenciones, por un importe total de 4.988.426,86 euros, destinadas a proyectos para la conservación de especies protegidas y hábitat de interés en explotaciones agrarias y ganaderas de la región.

Estas ayudas tienen como objetivo promover la compatibilidad entre las actividades agrarias y la protección de la biodiversidad, especialmente en espacios incluidos en la Red Natura 2000 y otros entornos con presencia de especies protegidas, logrando así el equilibrio entre el medioambiente y las explotaciones agrarias y ganaderas con presencia de especies protegidas.

En total, 311 beneficiarios podrán ejecutar actuaciones dirigidas a preservar especies y ecosistemas de especial interés ambiental. Estas ayudas se concentran en zonas con especies protegidas y en zonas ZEPA.

La superficie total de las fincas incluidas en esta convocatoria supera las 129.000 hectáreas, de las cuales el 70 por ciento se localiza en zonas con las máximas categorías de protección establecidas por sus planes de gestión, explica en nota de prensa el Gobierno regional.