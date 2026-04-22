La Junta destina 1,7 millones de euros al programa Construye tu Futuro, de reinserción laboral de jóvenes con medidas judiciales

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado, en su reunión de este martes, la contratación del servicio para el desarrollo de actuaciones del programa Construye tu Futuro, "una iniciativa para favorecer el acceso al empleo de menores y jóvenes que cumplen o han cumplido medidas judiciales", según ha explicado la portavoz en funciones del Ejecutivo regional, Elena Manzano.

Se trata de un programa dotado con 1,7 millones de euros que está orientado a la "reinserción social y laboral" y que ofrece a estos menores y jóvenes "la posibilidad de formarse profesionalmente mientras cumplen su condena, tanto si es en régimen de libertad como si es privados de ella". También podrán optar los que ya la hayan cumplido, aunque para entonces ya sean mayores de edad.

Manzano ha subrayado que "el acceso al empleo es la principal herramienta de inclusión social de las personas que se encuentran en riesgo o en situación de vulnerabilidad", y, para lograrlo, los jóvenes podrán optar a cursos y acciones de orientación profesional.

En este nuevo programa se priorizarán los talleres de mayor demanda, ha señalado la portavoz en funciones, quien ha detallado tres de ellos: mantenimiento y limpieza de edificios; auxiliar de almacén; y operaciones básicas en restaurantes y bares.

PERSONAL DOCENTE LABORAL EN LA UEX

En el ámbito educativo, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que favorece la estabilidad de los profesores universitarios y la retención de talento en la Universidad de Extremadura.

Elena Manzano ha agregado que "por primera vez, gracias a esta nueva regulación, el personal laboral de la Universidad de Extremadura va a cobrar los complementos de docencia e investigación que hasta ahora percibía solo el personal funcionario".

Ha afirmado además que con esta medida se da respuesta a las demandas de la comunidad universitaria y se mejoran las condiciones de 1.039 docentes universitarios, lo que les permitirá igualarse al resto del profesorado de nuestro país.

La portavoz ha hecho hincapié en que el nuevo decreto se detiene con especial detalle en la carrera docente universitaria de los profesionales vinculados a las Ciencias de la Salud. Se trata de personal sanitario del SES que compagina su tarea asistencial con la docencia universitaria.

Para pagar estos complementos la Junta de Extremadura aumentará en 1,5 millones de euros anuales la partida salarial que se destina al profesorado laboral.

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A ACEHÚCHE

Otro de los asuntos destacados en la agenda del gobierno regional es la autorización para contratar las obras que van a permitir solucionar los problemas de abastecimiento de agua que sufren los 805 vecinos de Acehúche desde hace 17 años.

Estas actuaciones -ha explicado Elena Manzano- comenzaron en 2021 pero quedaron paralizadas por la imposibilidad de construir la toma de agua que se había proyectado.

El nuevo proyecto contempla la instalación, en el embalse de Alcántara, de una toma de agua sumergida con una inversión de casi un millón de euros, una obra enmarcada en el Plan de Garantía y Calidad del Agua Potable de Extremadura en el que se han invertido más de 75 millones de euros.

MEJORA ENERGÉTICA EN VPP

Por otro lado, la portavoz del Ejecutivo en funciones ha anunciado la contratación de las obras de rehabilitación energética de 26 viviendas de promoción pública, 20 de ellas en Montijo y 6 en Villanueva de la Serena, con un presupuesto de casi un millón de euros.

"Este gobierno está comprometido con la mejora de la eficiencia energética. Por eso, desde nuestra llegada, se han rehabilitado ya 6.200 viviendas públicas en la región¿, ha recalcado Manzano.

ÚLTIMA REUNIÓN DEL EJECUTIVO EN FUNCIONES

Al término de su comparecencia, la portavoz ha recordado que la de hoy ha sido la última reunión del actual Ejecutivo en funciones, "ya que en los próximos días se formará un nuevo gobierno para Extremadura".

Manzano ha hecho un recorrido por algunas de las decisiones que la Junta de Extremadura ha adoptado en estos últimos meses en los que "hemos seguido impulsando políticas para mejorar la vida de los extremeños y los datos lo avalan".

En concreto, ha mencionado la bajada del paro en marzo de este año, con la cifra "más baja de la serie histórica" y con Extremadura liderando la bajada interanual de toda España.

Además, ha asegurado que las exportaciones extremeñas han superado por primera vez los 4.000 millones de euros, empezando el año como la comunidad con un mayor crecimiento, superior al 38%.

En cuanto a las cifras de inversión, "cerramos 2025 con el mayor registro histórico y Extremadura se posiciona como la región con mayor crecimiento, debido, sobre todo, al desarrollo industrial", ha dicho Elena Manzano.

Sobre las medidas adoptadas en estos últimos meses, ha mencionado la subida salarial de 80 euros mensuales para los docentes, además del pago de todas las actualizaciones salariales y de la subida del 2 por ciento pendiente del año 2020 a los empleados públicos.

La consejera ha recordado también que no se han paralizado las convocatorias de ayudas para fomentar el acceso al empleo, para apoyar a las PYMES y al sector ganadero. Y se han impulsado programas de colaboración económica municipal que garantizan el funcionamiento de servicios básicos en los pueblos.

Estas medidas han sido posible también -ha puntualizado- gracias a la aprobación del Decreto-ley 1/2026, de 13 de marzo, que a su vez modifica la Ley 4/2015, de 26 de febrero, de regulación del proceso de transición entre gobiernos en Extremadura, "un texto que nos ha permitido eliminar prohibiciones de la anterior normativa" para garantizar el funcionamiento de la Administración durante este período de transición.

Gracias a la aprobación de este decreto-ley, en concreto, se han podido convocar las oposiciones para Cuerpo de Maestros, que se unen a otros procesos en marcha que son fundamentales para el desarrollo de la región, ha dicho la portavoz, como las 224 nuevas plazas de bomberos del Plan INFOEX.

También se han podido firmar convenios con el Estado y los ayuntamientos para impulsar políticas de empleo y seguir ofreciendo servicios básicos en zonas rurales, además de garantizar las subvenciones en el ámbito del SES, el SEPAD y los servicios sociales, ha añadido Elena Manzano.

"En definitiva, con este Decreto-Ley hemos evitado que se ponga freno a las mejoras que estamos consiguiendo en Extremadura, y este es el camino que vamos a seguir durante los próximos cuatro años", ha zanjado la portavoz en funciones.