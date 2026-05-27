La Junta destaca el talento y la capacidad de Extremadura para liderar la ciberseguridad desde la cooperación público-privada

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha destacado hoy en el acto de clausura del Concurso Extrema Ciber 2026, organizado por la Junta de Extremadura, "el momento de oportunidad que vive Extremadura" y ha subrayado que la región cuenta con "talento, capacidad y ambición para posicionarse en un ámbito estratégico como es la ciberseguridad".

Durante su intervención, el consejero ha afirmado que la jornada ha sido "una demostración clara de la fortaleza del ecosistema digital extremeño", destacando que la ciberseguridad "no es solo una cuestión tecnológica, sino una garantía de confianza, protección de nuestras empresas, de los servicios públicos y, en definitiva, de toda la sociedad digital".

UN TOTAL DE 21 PROYECTOS FINALISTAS

El certamen ha permitido visibilizar el talento regional a través de 21 proyectos finalistas, procedentes del ámbito empresarial, universitario, institucional y emprendedor, que desarrollan soluciones innovadoras para anticipar amenazas, proteger infraestructuras críticas y reforzar la resiliencia digital.

Santamaría ha insistido en que "la ciberseguridad ya no es una opción, sino una condición imprescindible para el desarrollo económico y la transformación digital", enmarcando esta iniciativa en los cuatro ejes de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura: la competitividad empresarial, la ciberseguridad, el impulso al talento digital y el impacto real en ciudadanos y empresas.

En este sentido, ha destacado la apuesta de la Junta por la digitalización en los dos últimos años, con programas vinculados a inteligencia artificial, ciberseguridad, talento digital y crecimiento empresarial, así como el desarrollo de una estrategia integral que incluye el SOC regional, la integración en la Red Nacional de SOC y proyectos como CiberRaia, CiberExt y Extrema Ciber.

CIBERRAIA (2026-2028)

El consejero también ha hecho referencia al liderazgo de Extremadura en el proyecto europeo CIBERRAIA (2026¿2028), financiado con fondos FEDER, que refuerza la cooperación transfronteriza con Portugal en materia de ciberseguridad, implicando a administraciones, fuerzas de seguridad, universidades y empresas tecnológicas.

Asimismo, ha incidido en la importancia del talento "no puede existir transformación digital real sin profesionales capacitados", y ha señalado que el objetivo último de la estrategia es lograr una Administración "más ágil, sencilla y cercana", que reduzca barreras y mejore la experiencia de ciudadanos y empresas. El avance en ciberseguridad "se sustenta en la cooperación entre lo público y lo privado, entre el conocimiento y la empresa", ha destacado el consejero.

Finalmente, el consejero ha felicitado a todos los finalistas y premiados, animándoles a "seguir trabajando juntos para consolidar, escalar y proyectar este ecosistema, posicionando a Extremadura como una región segura y referente en ciberseguridad".

PROYECTOS PREMIADOS EXTREMA CIBER 2026

El proyecto premiado en la categoría Fin de Grado Ciber ha sido 'Sistema Forense Inteligente para la localización y extracción de Contenido Digital Sensible', desarrollado por Marcos Jesús Sequera Fernández; en la categoría Startup Revelación Ciber el proyecto premiado ha sido FIABLEX, de José Miguel Rodríguez y Fátima Rodríguez, mientras que en la categoría Iniciativa Empresarial Ciber el proyecto premiado ha sido Grupo Gefiscal Consultoría de Empresas.

Por otra parte, dentro de la categoría de Trayectoria Profesional Ciber ha sido premiado Juan Miguel Trejo Fernández, fundador de Ariadnex Tecnología Flexible, mientras que en la categoría Iniciativa Pública Ciber el proyecto premiado ha sido el de Creación del Equipo de Delitos Telemáticos (EDITE/@), impulsado por la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres.