La Junta destaca en el foro Rebuild su apuesta por la construcción industrializada de vivienda

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura en funciones, Manuel Martín Castizo, ha destacado este martes la apuesta del Ejecutivo autonómico por la construcción industrializada de vivienda. Lo ha hecho en el marco de la celebración de Rebuild, el evento más importante del país sobre la materia y que reúne en Madrid a empresas del sector.

La construcción industrializada, ha indicado, es un modelo que permite levantar viviendas a partir de módulos prefabricados, producidos en entornos controlados, con menos residuos, menos consumo energético y mayor seguridad para los trabajadores. Ello permite una mayor rapidez en la construcción, además de un nivel de calidad y de eficiencia energética mucho más alto y un menor coste en la edificación.

En Extremadura esta apuesta es doblemente importante, ha explicado Martín Castizo, ya que, por un lado, se pueden ofrecer soluciones habitacionales más rápidas y baratas; y por otro, puede convertirse en un nicho de empleo y de modernización empresarial.

Apostar por la construcción industrializada significa abrir nuevas oportunidades al tejido productivo, favorecer la innovación en empresas constructoras y generar puestos de trabajo cualificados en nuestra región, ha subrayado.

Por eso, "desde la Junta de Extremadura estamos convencidos de que la construcción industrializada debe formar parte de nuestra política de vivienda", y ha abogado por hacerlo de la mano del sector, para que las empresas extremeñas estén a la vanguardia de esta transformación.

A este respecto, ha señalado que el Ejecutivo extremeño trabaja para facilitar, acompañar y generar las condiciones para que el sector pueda desplegar todo su potencial, porque cuando se confía en las empresas, en los profesionales y en su capacidad para innovar, los resultados siempre son mejores, ha puntualizado.

El consejero, que este miércoles asistirá al Congreso de Construcción Avanzada que se va a desarrollar en este marco, ha estado acompañado por la secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, Lidia López Paniagua, que participará también mañana en una mesa redonda.