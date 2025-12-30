SANIDAD

El Hospital Universitario de Cáceres se consolida como el mejor de Extremadura, según el Índice de Excelencia 2025

Lo hace seguido de la Clínica Quirón Clideba de Badajoz, y el Hospital Universitario de Badajoz, que se sitúa en tercer lugar.

Redacción

Extremadura |

El Hospital Universitario de Cáceres se consolida como el mejor de Extremadura, según el Índice de Excelencia 2025
El Hospital Universitario de Cáceres se consolida como el mejor de Extremadura, según el Índice de Excelencia 2025 | Instituto Coordenadas

El Hospital Universitario de Cáceres ha consolidado este año su liderazgo como el mejor hospital de Extremadura, seguido de la Clínica Quirón Clideba de Badajoz, y el Hospital Universitario de Badajoz, que se sitúa en tercer lugar.

En cuarta posición entre los mejores hospitales de Extremadura se sitúa el Hospital Quirónsalud Cáceres y el Complejo Hospitalario de Mérida.

Así se recoge en el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) 2025 que ha lanzado el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA), en el que evalúa la calidad asistencial, la innovación y la transformación de los centros hospitalarios españoles.

Así, el Hospital Universitario de Cáceres se consolida como referente hospitalario en Extremadura al volver a liderar el Top 5 del IEH Autonómico, al conseguir una valoración de 0,775 (medidos de 0 a 1), seguido en segundo lugar por la Clínica Quirón Clideba de Badajoz, con una valoración de 0,762, y el Hospital Universitario de Badajoz, con 0,754.

Por su parte, el Hospital Quirónsalud Cáceres ocupa la cuarta posición con una valoración de 0,723, y el Complejo Hospitalario de Mérida cierra la clasificación con una valoración de 0,681.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer