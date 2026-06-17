La Junta autoriza la convocatoria de las ayudas del Bono Alquiler Joven, que podrán solicitarse desde el 15 de julio

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes la convocatoria de las ayudas estatales del Programa 'Bono Alquiler Joven', correspondiente a las anualidades de 2026 y 2027, con un presupuesto de 6 millones de euros, por lo que concederá una ayuda de 250 euros mensuales a jóvenes de hasta 35 años para pagar el alquiler de una vivienda.

Así lo ha avanzado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, en rueda de prensa este martes en Mérida, en la que ha señalado que los jóvenes beneficiarios podrán contar con esta ayuda durante dos años "para afrontar los gastos del alquiler de una vivienda o de una habitación", y que podrán solicitarla entre el 15 de julio y el 15 de octubre.

En su intervención, Manzano ha destacado el objetivo de la Junta de Extremadura de que los extremeños "puedan desarrollar su proyecto de vida" en la que región, para lo que "resulta fundamental disponer de una vivienda".

CONDICIONES DE LA AYUDA

Unas ayudas a las que, de acuerdo con la convocatoria, podrán optar a los jóvenes de hasta 35 años que, teniendo una fuente regular de ingresos, sean titulares o estén en condiciones de suscribir, en calidad de arrendatarios, un contrato de arrendamiento de una vivienda, un contrato de arrendamiento de una habitación, o bien un contrato de cesión de uso de una vivienda o habitación que debe constituir su residencia habitual y permanente.

Los integrantes de la unidad de convivencia no deben ser propietarias o usufructuarias de otra vivienda en España y sus ingresos anuales han de ser iguales o inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Dicho umbral será de 3,5 veces el IPREM, en caso de que convivan dos jóvenes beneficiarios en la vivienda, y de 4 veces el IPREM, cuando sean tres o más, y el precio de arrendamiento o de cesión de uso de la vivienda debe ser igual o inferior a 600 euros mensuales, o a 300 euros si se trata de una habitación.